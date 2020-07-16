【明星玩意】馬貫東重拾菲林相機懷舊味道　李佳芯+周嘉洛+阮政峰+楊潮凱菲林靚相公開【多圖】

▲ 李佳芯及馬貫東等人都熱衷於玩菲林相機。

被視為「上世紀產物」，充滿懷舊、復古味道的菲林攝影，近年再度流行，不少藝人都有玩菲林相機，例如《愛‧回家之開心速遞》的三人幫周嘉洛、馬貫東及阮政峰，還有一向愛玩相機的楊潮凱以及女神Ali李佳芯。

現今世代流行速食文化，自從數碼相機推出後大行其道，菲林相機亦逐漸沒落，成為「復古」玩意，不少菲林生產商亦開始宣佈停產。不過潮流是種循環，近年許多年輕人都重投菲林的懷抱，喜歡它獨有、唯一的感覺。

▲ 工作以外的時間，《開心速遞》三子都會相約見面拍照。（instagram圖片）

馬貫東：菲林質感很不一樣

最近於《那些我愛過的人》飾演患亞氏保加症的醫生古希晨的馬貫東，已經投入菲林相機界接近三年，喜歡上菲林全因為那種期待的感覺：「數碼出來的成品好清晰、富現代感；而菲林那種質感和實在性卻是很不一樣的。好喜歡它的感覺，那種等待和期待好特別。」

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▲ 身邊有能夠一起拍照的朋友真好。（instagram圖片）

由於菲林要待沖曬後才看到成品，而且只止一張，所以開始拍攝前馬貫東已做好一切資料搜集，學會如何操作光圈、快門、ISO等。拍攝影又會留意現場情況：「影相要注意不要阻礙到別人，有人會衝出馬路，影響途人和司機，情況會好危險。」

▲ 身邊有喜歡拍攝的人為你拍照，感覺特別好。（instagram圖片）

對於初學者，馬貫東表示可以買較為普及和便宜的選擇：「有些可以在1000元內買到相機連鏡和菲林，先揣摩怎樣點運作，怕一來就買太貴，可能在拍攝時失敗太多次、沒有成功感，變得好好浪費。」

▲ 「燒片」效果通常出現在每筒菲林開首的第一張作品中。（instagram圖片）

阮政峰周嘉洛開IG分享作品

因為合作《愛‧回家之開心速遞》而與馬貫東成為好友的阮政峰和周嘉洛，同樣熱愛玩菲林相機，二人甚至另外開設了專門用來分享菲林作品的instagram。阮政峰（IG: fungi_flim）拍攝的路線較為「文藝」，有時會拍攝人像，但太多以風景為主，喜歡捕捉不同光線下的景物形態。

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▲ 近期見周嘉洛少了拍菲林照。（instagram圖片）

而周嘉洛（IG: wideshot_）大多都是生活隨拍，記錄日常生活上的大小事件，不少拍攝空檔時的照片，亦有許多外景時見到的風景、街頭上的小人物及攤販等等，別具溫馨窩心的感覺。

▲ 楊潮凱收藏了不少相機。（instagram圖片）

▲ 楊潮凱的「首席模特兒」楊心悅。（instagram圖片）

楊潮凱李佳芯靚相分享

一向醉心攝影的楊潮凱（IG: hoifotografie），有大量相機收藏，除了數碼的作品外，亦有涉獵菲林範疇。而他的攝影模特兒，大部份都是其愛女楊心悅擔任，此外不少都是旅行隨拍。

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▲ Ali怎樣拍都美。（instagram圖片）

▲ 美人加菲林，感覺出色。（instagram圖片）

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最近推出新書《心之所住》，被視為女神的李佳芯（Ali），平日社交平台亦是走文青路線，去年底見她分享手執菲林相機的照片，此後間中見她分享菲林作品，不過Ali大多是相中的主角，未知是否男友為其操刀拍攝。Ali曾經留言分享對菲林的相法：「一種科技不能取代的味道。」

記者：陳心怡、陳家瑩

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