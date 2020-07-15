【洗肚臍】少女3年無洗肚臍拔出1cm肚臍屎　醫生教正確清潔肚臍污垢

▲ 網民3年無洗肚臍拔出1cm肚臍屎，醫生教正確清潔肚臍污垢。

雖然自小就聽過長輩說不能亂挖肚臍，但大家不能忽略肚臍的清潔。有台灣網民就因為亂挖肚臍，拔出近1cm肚臍屎後流血及疼痛。

▲ 網民亂挖肚臍後流血及疼痛。（爆怨公社）

網民於Facebook群組「爆怨公社」發帖，指自己半夜挖肚臍，挖出近1cm的肚臍屎，並透露上一次挖肚臍已是3年前。結果隔日她的肚臍流了點血，唯有用人工皮貼著肚臍，另外肚臍亦出現痛楚。

▲ 網民拔出近1cm肚臍屎。（爆怨公社）

老一輩的人都說 肚臍不能亂挖！！

帖文引起網民熱烈討論，有網民指自己看完帖文後很認真地挖了自己的肚臍，但挖不到東西；有網民則分享朋友經歷，指挖到肚臍受傷的話，會導致化膿，影響腸道，甚至有人指自己挖肚臍後「導致盲腸炎還破裂，急診開刀。」

到底，大家應怎樣正確清潔肚臍？

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時指，肚臍是一個容易被忽略的部位，同樣會藏有污垢，不少人也忘記清理。

他表示，肚臍要每一兩個星期清潔一次。清潔時，保持雙手乾淨，用水輕揉，令它鬆軟，或用普通潔膚用品清理即可。如果不能用手指挖出，建議用棉花棒清潔。

清潔時不能太大力，若太大力，可能會令皮膚破損，引致發炎，甚至出現紅腫熱痛的情況。

如長年不清潔肚臍，會有味道傳出。當藏有細菌，也可能引致發炎，但對健康影響不大。而污垢體積太大，「太硬淨」，也會頂著肚皮，產生痛楚。

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責任編輯：羅嘉欣