【豪宅曝光】何超蓮放閃男友同居生活　竇驍進駐何家賭王女婿地位獲肯定

▲ 超蓮跟男友竇驍感情穩定。

有何家「最靚千金」之稱何超蓮，自公開跟31歲內地男星竇驍拍拖，不時在網上放閃，日前賭王何鴻燊喪禮，竇驍亦多日在旁陪伴著超蓮，準女婿地位獲肯定。

而超蓮昨日在社交平台發布竇驍的一條做GYM短片，眼利網民發現場地應是超蓮的三房豪宅，可見男友已進駐跟超蓮同居。

▲ 竇驍跟超蓮十指緊扣陪赴賭王喪禮。（經濟日報圖片）

29歲何超蓮自跟竇驍拍拖一年多，時常在社交平台放閃曬恩愛。竇驍深得何家成員認同，上周賭王何鴻燊一連三日設靈，竇驍亦緊貼超蓮，十指緊扣現身靈堂。

昨天（14日）超蓮在IG Story發布男友竇驍做GYM短片，並hashtag「STAYHOME」，希望大家在疫情下，多留在家中避炎。

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▲ 竇驍在超蓮豪宅Gym房健身。（影片截圖）

不過網民會發現竇驍做GYM的場地背景，跟何超蓮胞姊何超雲早前在IG貼出的三房豪宅裡的健身房一樣，相信拍攝地點便是其三房豪宅，可見竇驍的地份受何家認同，發展至同居關係。

▲ 超蓮跟男友經常高調放閃。（取自IG）

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事實超蓮去年4月與竇驍高調承認拍拖後，雖然兩人分隔異地，但竇驍一有空，便飛香港會女友，超蓮也常跟男友周處玩，也不介意發布恩愛合照，竇驍早前來港，經過14日隔離期，相信亦入住何家的三房豪宅，跟女友24小時相對。

▲ 超蓮自跟竇驍拍拖，非常恩愛。（取自IG）

何超蓮留家抗疫期間，不時分享靚相，包括在賭王三房的家「打咭」，由此令豪宅意外曝光。超蓮分享於家裡花園拍攝的照片，從中可見其家的私家花園超大，跟公園真的無異。

▲ 家中另有一個如皇宮的後花園。（取自IG）

其實過往超蓮於社交平台玩直播時，亦把家裡全景播出，客廳仿如酒店大堂一樣，難怪有人以「皇宮」來形容。

▲ 超蓮家有巨大客廳。（取自IG）

據知賭王三房的複式豪宅面積有8000呎，就如一個皇宮一樣，除花園阱外也有豪華游泳池。當中客廳媲美酒店的大堂，裝修亦十分富麗堂皇。

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