【新冠肺炎】再多3名公職人員確診或初步確診　涉入境處、海關及食環署職員

▲ 再多3名公職人員確診或初步確診。

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（15日）新增19宗確診個案，14宗屬於本地感染個案，以及5宗輸入個案。另有37宗初步確診個案，估計今晚也會確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案 另有37宗初步確診個案

其中再多2名公職人員確診，包括第1584宗個案為43歲女入境處職員，住大圍美柏苑，平日主要於同一層辦公室內工作；其父母亦同樣確診，75歲父為第1585宗個案，72歲母為第1568宗個案。

第1581宗個案57歲女食環署職員確診，其先生為第1472宗為康文署深水埗通州街公園壁球中心場地職員。

此外，其中一名初步確診人士為36歲男海關職員，住荃威花園，與同組6至7人有緊密接觸，辦公室於啟德工業貿易大樓，平日亦會不同區的地方作調查，張竹君指當局會再跟進他的行蹤。

▲ 一初步確診男海關職員，於工業貿易大樓工作。（曾秋文攝）

▲ 初步確診海關職員與同組的6至7人有緊密接觸。（曾秋文攝）

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記者：郭家穎