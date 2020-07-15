【英國移民】教育醫療福利最吸引　英國留學生分享居英5年每年生活費15萬

▲ 英國留學生Alex 分享居英5年全年生活費，以及介紹英國的教育、醫療、住屋、交通等。圖為英國伊頓公學。（iStock圖片）

自英國宣布將為持有BNO的港人及家屬提供5年工作或讀書居英權，再住滿一年申請入籍後，不少家長計劃移民英國及安排子女到當地升學。陳誦文（Alex）於英國留學5年多，他在蘇格蘭愛丁堡的男子私立寄宿學校Merchiston Castle School升讀中六，身為英國公民的Alex以下將分享他移居英國的生活開支，並根據他的經驗介紹英國的教育、醫療、住屋、交通等。

生活費 每年平均費用 住宿費 $79,300 飲食費 $28,960 煤氣 $5,100 電費 $5,930 水費 $3,900 交通費 $17,260 電話費 $9,000 總數︰ $149,450

教育

英國有兩種類型的學校：公立學校和私立學校。公立學校由政府資助，英國學生免費就讀，而私立學校的收費約為全年1.4萬英鎊（約13.7萬港元），寄宿學校的費用約為3.2萬英鎊（約31.3萬港元）。

私立學校伊頓公學（Eton College) 或哈羅公校（Harrow School）等名校誕生許多著名校友，包括前英國首相卡梅倫（David Cameron）、現任英國首相約翰遜（Boris Johnson）等，因此入學競爭激烈。

我認為英語水平不高的港人較難適應英國的學校，因為英式口音難理解，而且亞洲人也可能面對種族歧視問題，對此要有心理準備及保持警惕。

醫療

居英最大的好處是國民保健署（NHS）提供的免費醫療福利，通過廣泛的組織網絡，以及由稅收和國民保險金供資，讓英國公民可以獲得免費醫療服務。

如未入籍，居留者只要付健康稅便可與英國國民一樣享用NHS服務。健康稅成人每年624英鎊（約6,000港元），18歲以下470英鎊（約4,560港元）。

按個人經驗，NHS最大的缺點是漫長的預約時間。

住屋

英國是歐洲平均樓價最高的國家之一，目前平均樓價為約23萬英鎊（約223萬港元)。樓價全取決於在英國哪個城市定居，倫敦的平均樓價為48.4萬英鎊（約473萬港元），而斯托克的平均樓價為14.7萬英鎊（約143萬港元）。

交通

與香港相比，英國的交通費非常昂貴，由於土地面積如此之大，雖然英國擁有龐大的公共交通系統，可以帶你到英國任何地方，但交通費高昂。幾乎每種交通工具每年都加價，汽油也相對香港貴，至少每次要花50英鎊（約490港元）。

日常生活

英國全國各地都有Tescos或Sainsbury's等超級市場，這些主要的超級市場經常有優惠和折扣，還提供諸如洗車和加油的服務，有助我度過校園生活。

不過，英國很少店舖營業到很晚，大部分店舖通常在工作日下午5時前關閉。如需購物，要提前準備。

此外，英國不是陽光普照的地方，天氣容易令人沮喪。

更多有關英國移民的報道︰

【英國移民】Grammar School免學費成績有保證 一文看清英國學制及學校種類

【英國移民】租金連生活雜費月花逾4萬 倫敦港人一家三口每月開支一覽

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2