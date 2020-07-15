【新冠肺炎】溫莎餐廳群組再新增3宗個案　女廚師及兩位女兒確診

▲ 張竹君指溫莎餐廳群組再新增3宗個案。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（15日）新增19宗確診個案，14宗屬於本地感染個案，以及5宗輸入個案。另有37宗初步確診個案，估計今晚也會確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案 另有37宗初步確診個案

溫莎餐廳再新增3宗確診個案，第1572宗個案為44歲女廚師，其兩位女兒，包括第1587宗17歲女，最後一日上課為7月10日，於7月11日發病；及第1588宗19歲女子亦確診，於7月13日發燒、咳及喉嚨痛。

溫莎餐廳群組早前已有2名餐廳廚師（第1567和1569宗），分別是62歲女子和33歲歲男子；該群組已有5人確診。

此外，第1569宗個案的廚師，3位家人也初步確診，包括一名24歲男士，65歲女士，以及4歲女兒。

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記者：郭家穎