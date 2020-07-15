【新冠肺炎】多名長者確診或危殆　張竹君：老人家要留在家中避免飲茶及買餸

▲ 張竹君醫生提醒長者盡量留在家中。

本港疫情第三波，安老院舍失守後，慈雲山區、彩虹等地涉及多名長者感染個案，今日一名港泰護老中心的90歲確診病人亦不幸離世，疫情波及老人家及長期病患者。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日指出追蹤後發現不少長者「日日飲茶」或者會外出買東西，今日公布最新疫情時，（15日）再呼籲長者盡量留在家中，避免外出飲茶及買餸。

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張竹君指現時化驗檢測有上限，也出現壓力，公共化驗所同事日以繼夜在做檢測，即使已向5間私家化驗所購買了服務，都只是處理1000個檢測左右，同事已不斷加班一直處理很多檢測，很多居民有些病徵而沒有求醫，順手取樣本樽化驗，由於太多個案，中心會優先派予確診患者的大廈，超過一個群組出現不明源頭感染，至於其他居住大廈的檢測，希望市民可以耐心等候。

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她又指出確診個案中涉及屋邨長者，希望長者盡量留在家中，避免外出飲茶及買餸，希望可以由子女幫手，多買些餸菜在家中煮食，子女也需要留意長者病徵，有沒有些不適或者不明顯的咳嗽，需要及時求醫，因為如果出現徵狀時，發現出陽性的比率比較高。

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記者：伍瑋瑋、蘇文軒