【源頭不明】夫婦到翠河餐廳用膳即中招 主婦到街市及酒樓吃飯同染疫
社會 16:46 2020/07/15
本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（15日）新增19宗本地感染個案，另有37宗初步確診，當中涉及7宗不明源頭個案。
【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案 另有37宗初步確診個案
衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，有關個案情況如下：
- 第1571宗個案：居小欖村，聲稱與其中一位確診個案的患者有短暫性接觸
- 第1573宗個案：58歲女士，居於青衣長發邨亮發樓，無業，經常於深水埗用膳及唱卡啦OK，沒有明顯的源頭，她於7月12日不適到明愛醫院求醫
- 第1578宗個案：63歲男士，本身是一名私人司機，間中兼職當的士司機，當局會追蹤相關乘客
- 第1579宗個案：49歲女士，家庭主婦，居於慈正邨，間中到教堂及酒樓吃飯；她於7月10日發病，曾在潛伏期到過長沙灣食肆吃飯，亦於6月28日至7月5日到過教堂，期間有戴口罩，但之後有與教友一同聚餐。她平時有到慈雲山中心進食，料於該處受感染。
- 第1582宗個案：53歲女士，居於屯門
- 第1583宗個案：59歲女士，居於黃大仙鳳德邨，平日到黃大仙附近買菜
- 第1586宗個案：患者與太太是初步確診患者，居於慈樂邨，曾到過慈雲山中心翠河餐廳
實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：郭詩詩