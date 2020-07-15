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【源頭不明】夫婦到翠河餐廳用膳即中招　主婦到街市及酒樓吃飯同染疫

社會 16:46 2020/07/15

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港今日再增7宗源頭不明個案。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（15日）新增19宗本地感染個案，另有37宗初步確診，當中涉及7宗不明源頭個案。

【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案　另有37宗初步確診個案

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，有關個案情況如下：

  • 第1571宗個案：居小欖村，聲稱與其中一位確診個案的患者有短暫性接觸
     
  • 第1573宗個案：58歲女士，居於青衣長發邨亮發樓，無業，經常於深水埗用膳及唱卡啦OK，沒有明顯的源頭，她於7月12日不適到明愛醫院求醫
     
  • 第1578宗個案：63歲男士，本身是一名私人司機，間中兼職當的士司機，當局會追蹤相關乘客
     
  • 第1579宗個案：49歲女士，家庭主婦，居於慈正邨，間中到教堂及酒樓吃飯；她於7月10日發病，曾在潛伏期到過長沙灣食肆吃飯，亦於6月28日至7月5日到過教堂，期間有戴口罩，但之後有與教友一同聚餐。她平時有到慈雲山中心進食，料於該處受感染。
     
  • 第1582宗個案：53歲女士，居於屯門
     
  • 第1583宗個案：59歲女士，居於黃大仙鳳德邨，平日到黃大仙附近買菜
     
  • 第1586宗個案：患者與太太是初步確診患者，居於慈樂邨，曾到過慈雲山中心翠河餐廳

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記者：郭詩詩

張竹君 衞生防護中心 鳳德邨 慈正邨 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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