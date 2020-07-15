【虎媽教育】虎媽要求成績科科A訂10條殘酷家規　兩女威脅恐嚇下成長終名牌大學畢業

▲ 美國華裔虎媽蔡美兒因《虎媽的戰歌》紅遍全球，事隔9年後，2名女兒均於名牌大學畢業。

以《虎媽的戰歌》一書（Battle Hymn of the Tiger Mother）紅遍全球，後以「虎媽」封號的耶魯大學法學院美籍華裔教授蔡美兒（Amy Chua），書中羅列她嚴厲的教女方式如要求科科要A、不守規矩會燒玩具等，引起全球熱議，外界紛紛擔心兩女會否因為嚴厲教育而留下心理陰影。然而，如今兩名女兒長大成人，畢業於世界著名學府，大女更成為美國最高法院大法官的助理。

綜合外媒報導，蔡美兒在2011年出版一部自傳式書籍《虎媽戰歌》，一夜之間令她紅遍全美，她在書中記述自己以辱罵、威脅及恐嚇等方式教育2名女兒，強迫她們順從自己的計劃，嚴厲的管教令不少華裔父母感到汗顏。蔡美兒更訂下10條殘酷家規，被美國父母控訴她虐待兒童。

▲ 蔡美兒因一書《虎媽的戰歌》紅遍全球，其嚴格的教育方式備受質疑。（相片來源：Amy Chua Facebook）

虎媽訂下10條殘酷家規

1.不准夜不歸宿

2.不准參加學校的小組娛樂活動

3.不准參加校園演出

4.不准抱怨沒有參加校園演出

5.不准看電視或玩電子遊戲

6.不准擅自選擇自己喜歡的課外活動

7.不准有任何一門科目的成績低於A

8.除了體育與話劇，其他科目不准不拿第一

9.不准練習鋼琴及小提琴以外的樂器

10.不准在某一天不練習鋼琴及小提琴

嚴格管教女兒 要求女兒比賽奪第一

蔡美兒稱在書中簡述她嚴格的教女方式，有一次，2名女兒親手為蔡美兒製作生日卡，但她覺得不夠精美，最後直接丟掉生日卡，還拋下一句，「我理應得到更好的！」

除此，大女Sophia在一次數學比賽中獲得第二名，但她不但沒有讚揚，還迫她每晚做2000道數學題，直到她在同一個比賽中獲得第一名為止。更嚴重的是，

Lulu 7歲的時候，因為彈不好一首歌曲，被要求從傍晚彈到深夜，期間不准喝水、吃飯及上廁所。

▲ 兩名女兒自小在虎媽蔡美兒催谷下成長。（相片來源：Amy Chua Facebook）

威脅恐嚇辱罵女兒

即使Lulu因不愛彈琴而大吵大鬧，將所有琴譜撕碎，但蔡美兒還是淡定地把樂譜黏好，還把Lulu最愛的玩具拿到她面前恐嚇她，

如果明天還是彈不好，這些玩具我會一個一個燒掉。後天彈不好，再也收不到聖誕禮物。

2名女兒在名牌大學畢業

外界認為2名女兒在長大後一定會患上心理疾病或陰影，對她們的人生紛紛投下好奇又擔憂的眼光。不過，書本出版9年後，大女Sophia成功考入哈佛大學，之後到耶魯大學法學院讀碩士，後來更加入美國軍法部隊，成為二級少尉，現成為美國最高法院大法官的助理。而Lulu同樣在哈佛大學藝術歷史系畢業，在工作一年後再次回到哈佛大學讀碩士，於去年畢業。

▲ 兩名女兒終畢業於名牌大學。（相片來源：Amy Chua Facebook）

大女：大眾誤會「虎媽」的教育方式

雖然家長們對蔡美兒的教育方式不敢苟同，但2名女兒的成績的確可以證明「虎媽」的教育「大獲全勝」。Sophia及Lulu曾接受傳媒訪問時感激媽媽對自己的教導，Sophia表示媽媽在她高中後便沒有規管她，

大家都誤解了我媽媽，她只想教會我們自信地、用盡全力地生活，勇於接受生活中面對的困難，向我們灌輸一種不輕易認輸的生活態度。

▲ 大女Sophia表示，大眾誤會媽媽的教育方式，指媽媽在他們成年後沒有嚴厲管教兩姐妹。（相片來源：Amy Chua Facebook）

而Lulu亦表示，嚴格的教育沒有將她打倒，反而令她對自己有信心，「自尊自信是要靠自己贏來的，而這背後的訣竅就是努力」。

「虎媽」自白：希望孩子成為我們期待的樣子

事實上，蔡美兒在2名女兒滿18歲後便徹底放手，將所有決定交給她們自己決定，大學選課、談戀愛、工作等等，她都沒有過問，她曾表示，

我希望將中式教育精髓引入寬鬆的西式家庭教育，兩種方式應達到一種理想的平衡，唯有如此，孩子才會長成我們期待的模樣。

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責任編輯：王明芳