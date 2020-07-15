【消委會】15款男士運動上衣抗菌消臭能力大比拼　Columbia及Under Armour抗菌能力最高最持久

▲ 消委會檢測15款男士運動上衣抗菌消臭能力，Columbia及Under Armour抗菌能力最高最持久。

不少人都會趁夏天多做運動減肥，一件舒服又透氣的運動衣就不可或缺。消委會檢測15款男士運動上衣，發現大部分樣本透氣度極高，亦很快乾，不過消臭及抗菌能力參差。

消委會測試市面15款男士運動上衣，價錢由$80至$450不等，結果顯示全部男士運動上衣的透水氣度都頗高，穿着時乾爽舒適，不會感到「焗身」。消委會指出，運動衣物的排汗快乾功能有助改善運動時的悶熱和黏膩感，維持適當的體溫。

消委會亦比較各款運動上衣的抗菌能力，其中「Columbia」Trinity Trail Graphic Tee以及「Under Armour」UA Streker 2.0 Shift Crew於洗濯30次後的抗菌能力都未有減少，抗菌能力高並且持久。

另有3個樣本於洗濯前的抗菌表現不俗，惟洗濯30次後，抗菌能力均告下降，包括「Puma」Essential Puretech Heather T、「Adidas」Aero 3S Tee及「Uniqlo」DRY-EX Crew Neck Short Sleeve T。

此外，「Mizuno」V2MA011209於洗濯前後都只能抑制其中一種測試菌種的生長，而餘下9款樣本抗菌表現遜色，於洗濯前後均未能有效抑制測試菌種的生長。

9款抗菌表現較遜色樣本如下：

品牌 型號 售價 聲稱原產地 抗菌表現 消臭表現整體 總評 New Balance Impact Run SS AMT01234 $349 泰國 1.5分 4分 4.5分 Salomon Sense UltraTee C10729 $450 泰國 1分 3分 4.5分 Reebok RC ActivchillTee FK4319 $329 越南 1分 5分 4.5分 Nike Rise 365 Running Tee AQ9920-010 $349 中國 1分 4.5分 4分 H&M Training Slim Fit 653275006 $80 中國 1分 4.5分 3.5分 Giordano G-motion T-恤 $190 中國 2分 5分 3.5分 Asics Lite Show Running T-shirt 2011A643-001 $290 柬埔寨 1分 4分 3分 Patagonia Capilene Cool Lightweight Shirt 45760 $390 斯里蘭卡 1分 3分 3.5分 Decathlon DOMYOS 360° Cardio Training 310006 $129 中國 1分 5分 3分

6款有效抑制微生物生長樣本如下：

品牌 型號 售價 聲稱原產地 抗菌表現 消臭表現整體 總評 Columbia Trinity Trail Graphic Tee $359 斯里蘭卡 5分 4分 5分 Under Armour UA Streker 2.0 Shift Crew $349 柬埔寨 5分 4分 4分 Puma Essential Puretech Heather T $259 越南 3.5分 4分 4.5分 Adidas Aero 3S Tee $269 泰國 4分 4分 4分 Uniqlo DRY-EX Crew Neck Short Sleeve T $99 中國 3分 4.5分 4分 Mizuno V2MA011209 $320 印尼 2.5分 4分 4分

消委會亦測試15個樣本的消臭能力，發現大部分樣本可減低醋酸或異戊酸的氣味濃度達70%以上，表現理想；惟於減低氨氣濃度的表現最參差，臭氣減少率由13%至75%，當中1款聲稱有異味控制功能的樣本，其消臭能力反而最弱。

消委會提醒消費者，選購這類運動用品時，不應只著眼於價錢或品牌知名度和宣傳推廣，應因應個人較重視的項目去選擇，其品質和耐用程度更為重要。

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責任編輯：羅嘉欣