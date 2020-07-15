【消委會】15款男士運動上衣抗菌消臭能力大比拼 Columbia及Under Armour抗菌能力最高最持久
不少人都會趁夏天多做運動減肥，一件舒服又透氣的運動衣就不可或缺。消委會檢測15款男士運動上衣，發現大部分樣本透氣度極高，亦很快乾，不過消臭及抗菌能力參差。
消委會測試市面15款男士運動上衣，價錢由$80至$450不等，結果顯示全部男士運動上衣的透水氣度都頗高，穿着時乾爽舒適，不會感到「焗身」。消委會指出，運動衣物的排汗快乾功能有助改善運動時的悶熱和黏膩感，維持適當的體溫。
消委會亦比較各款運動上衣的抗菌能力，其中「Columbia」Trinity Trail Graphic Tee以及「Under Armour」UA Streker 2.0 Shift Crew於洗濯30次後的抗菌能力都未有減少，抗菌能力高並且持久。
另有3個樣本於洗濯前的抗菌表現不俗，惟洗濯30次後，抗菌能力均告下降，包括「Puma」Essential Puretech Heather T、「Adidas」Aero 3S Tee及「Uniqlo」DRY-EX Crew Neck Short Sleeve T。
此外，「Mizuno」V2MA011209於洗濯前後都只能抑制其中一種測試菌種的生長，而餘下9款樣本抗菌表現遜色，於洗濯前後均未能有效抑制測試菌種的生長。
9款抗菌表現較遜色樣本如下：
|品牌
|型號
|售價
|聲稱原產地
|抗菌表現
|消臭表現整體
|總評
|New Balance
|Impact Run SS AMT01234
|$349
|泰國
|1.5分
|4分
|4.5分
|Salomon
|Sense UltraTee C10729
|$450
|泰國
|1分
|3分
|4.5分
|Reebok
|RC ActivchillTee FK4319
|$329
|越南
|1分
|5分
|4.5分
|Nike
|Rise 365 Running Tee AQ9920-010
|$349
|中國
|1分
|4.5分
|4分
|H&M
|Training Slim Fit 653275006
|$80
|中國
|1分
|4.5分
|3.5分
|Giordano
|G-motion T-恤
|$190
|中國
|2分
|5分
|3.5分
|Asics
|Lite Show Running T-shirt 2011A643-001
|$290
|柬埔寨
|1分
|4分
|3分
|Patagonia
|Capilene Cool Lightweight Shirt 45760
|$390
|斯里蘭卡
|1分
|3分
|3.5分
|Decathlon
|DOMYOS 360° Cardio Training 310006
|$129
|中國
|1分
|5分
|3分
6款有效抑制微生物生長樣本如下：
|品牌
|型號
|售價
|聲稱原產地
|抗菌表現
|消臭表現整體
|總評
|Columbia
|Trinity Trail Graphic Tee
|$359
|斯里蘭卡
|5分
|4分
|5分
|Under Armour
|UA Streker 2.0 Shift Crew
|$349
|柬埔寨
|5分
|4分
|4分
|Puma
|Essential Puretech Heather T
|$259
|越南
|3.5分
|4分
|4.5分
|Adidas
|Aero 3S Tee
|$269
|泰國
|4分
|4分
|4分
|Uniqlo
|DRY-EX Crew Neck Short Sleeve T
|$99
|中國
|3分
|4.5分
|4分
|Mizuno
|V2MA011209
|$320
|印尼
|2.5分
|4分
|4分
消委會亦測試15個樣本的消臭能力，發現大部分樣本可減低醋酸或異戊酸的氣味濃度達70%以上，表現理想；惟於減低氨氣濃度的表現最參差，臭氣減少率由13%至75%，當中1款聲稱有異味控制功能的樣本，其消臭能力反而最弱。
消委會提醒消費者，選購這類運動用品時，不應只著眼於價錢或品牌知名度和宣傳推廣，應因應個人較重視的項目去選擇，其品質和耐用程度更為重要。
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責任編輯：羅嘉欣