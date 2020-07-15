【新冠肺炎】大家樂群組增2宗初步確診　涉確診員工的同事夫婦

▲ 大家樂群組新增兩宗初步確診個案。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（15日）新增19宗本地感染個案，另有37宗初步確診，當中涉及7宗不明源頭個案。繼溫莎餐廳、翠河餐廳後，彩虹匯八坊的大家樂也爆發群組感染，該餐廳一名員工昨日確診，該名員工的同事，同事的丈夫也初步確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日有37宗初步確診個案。其中兩名初步確診個案涉及彩虹大家樂群組，並與第1523宗個案有關，兩名初步確診者分別是第1523宗個案的同事，以及同事的丈夫。

第1523宗個案是一名居於彩雲邨長波樓的61歲女士，她在彩虹清水灣道8號匯八坊大家樂工作，其84歲丈夫亦是一個確診個案。

由於近期多宗確診個案涉及長者，張竹君呼籲長者盡量留在家中，減少外出飲茶及買餸，並由子女多買些食物在家中煮食，並呼籲子女多留意長者病徵。

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責任編輯：王明芳