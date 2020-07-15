【DSE2020】DSE考生留港升學工作意欲減少　酒店旅遊管理首跌出十大受歡迎學科

▲ 優才資源中心今日（15日）發表應屆文憑試考生升學及選科意向調查結果，圖為（左起）總監陳偉權及分析助理曾子泓。（馮琪雅攝）

中學文憑試（DSE）將於下周三（22日）放榜，有調查發現，應屆考生對於留港升學及工作的意欲均低於去年，心理學成最受歡迎學科，酒店及旅遊管理學科則首次跌出十大受歡迎學科，紀律部隊更連續3年成為最不受歡迎行業。

優才資源中心於去年11月至今年1月以不記名問卷方式訪問3,564名來自46間不同地區學校的應屆DSE考生，了解其升學及工作意向。

調查發現，有84%考生首選留港升學，比去年近9成留港升學的比例低5.9個百分點，首選內地及外地升學比例均有上升，首選內地的比率更按年增加近1倍，由3.1%升至6%，但將內地排在末位選擇的考生比例亦高達60.6%，按年大幅增加15.3個百分點。至於選擇未來留港工作的考生比例為81.2%，亦減少約3個百分點。

選科方面，有14.1%考生表示希望主修心理學，成為最受歡迎學科，其次為護理學及投資學科。至於未來工作意向，教育及醫療服務依然最受考生歡迎，各佔24.9%及20.7%；有36.1%考生表示最不希望從事紀律部隊，按年增加13.6個百分點，亦是自2018年加入調查後，連續3年成為最不受歡迎行業，主因包括社會事件因素及對此行業感抗拒。

對於留港升學意向比例減少，優才資源中心分析助理曾子泓表示，社會事件無可厚非一定有造成影響，認為學生有機會考慮到社會環境穩定的地方升學就業。曾子泓又指，今屆考生將內地升學放在首位及末位的比例均有所上升，形容考生到內地升學意向趨向「兩極化」。

中心總監陳偉權亦指，調查結果反映向來熱門的酒店及旅遊管理學科首度跌出十大受歡迎學科，相信是出於去年內地旅客人數大減，令酒店業受影響，考生接收相關新聞資訊而影響選科，其後出現疫情，基於政府公布失業率數據，酒店業亦是重災區，估計會對考生選科意向有更大影響。

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記者：馮琪雅