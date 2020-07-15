【食用安全】港女中環買美白潤膚霜使用4個月　雙腳腫脹揭水銀超標逾1.6萬倍

▲ 37歲女子使用一款美白潤膚霜後，導致水銀中毒。

用美白霜護膚要小心！衞生署衞生防護中心呼籲市民停用Bio Clear美白霜，因其水銀成分超標1.6萬倍，用後或引致腎衰竭。海關接獲通報後，隨即部署執法行動，昨日（14日）到涉事的中環零售店鋪，檢取共133支該款美白潤膚霜，並拘捕39歲女負責人調查。

衞生防護中心近日接獲醫院管理局通報，一名37歲女子水銀中毒，使用Bio Clear美白霜約4個月後，6月中旬雙腿開始腫脹。女子的尿液樣本被發現水銀含量高於參考水平，經臨床診斷後，懷疑與使用上述產品有關。經化驗後顯示，Bio Clear美白霜水銀含量超出可接受水平16,471倍。

海關已向有關零售商發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款美白潤膚霜。海關將對相關的美白潤膚霜作出測試。除搜查涉案零售店鋪外，海關亦到各區進行巡查，暫沒有再發現該款產品出售。

水銀對人體健康的危害

衞生防護中心發言人表示，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。

發言人續指，由於該款產品水銀含量遠高於可接受水平，用後或會導致嚴重副作用，故正使用該款產品的市民應立即停止使用。如使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。此外，市民亦不應購買或使用成分或來源不明的潤膚霜。

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責任編輯：羅嘉欣