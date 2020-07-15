【疫市求生】黃宗澤料限聚令下蠔吧生意跌七成　良心老闆Bosco：撐下去不裁員

▲ 受疫情影響，黃宗澤的蠔吧生意大跌。

新冠肺炎疫情於香港爆發第三波，而政府亦推出抗疫措施，新限聚令於7月15日正式生效，「晚六朝五」不能堂食，只許外賣，而餐廳亦只開放6成座位。在新限聚令之下，食店生意難免再受到衝擊。

於尖沙咀開設蠔吧的黃宗澤（Bosco）接受TOPick訪問，他表示餐廳因應新措施，即推出外賣優惠，望能吸客，雖然預計生意下跌，但他堅持不裁員不減薪，跟員工攜手捱過難關。

黃宗澤於2013年在九龍城開設蠔吧Oystermine，2018年3月將店鋪遷至中港城皇家太平洋酒店平台，面積相對大一倍，主打生蠔、鵝肝及刺身等貴價食材。

▲ 黃宗澤為經營蠔吧付出不少心機。（經濟日報圖片）

早前香港疫情放緩，其蠔吧生意有回升，不過近日疫情又爆發，疫情嚴峻下政府推出新限聚令，食肆由下午6時至清晨5時不能堂食，只許外賣。

問及Bosco有何對策？他說：「只好加強外賣優惠來吸引食客，網上外賣有8折優惠，今日（15號）第一日實施新限聚令，我估計之後生意都跌7至8成，因為沒有夜市。」

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▲ 為配合抗疫措施，黃宗澤的蠔吧減少堂食座位。

Bosco：非常時期要撐住

由於政府不排除再收緊限聚令，問及Bosco可擔心嚴重影響蠔吧收入？他說：「如果疫情嚴重以致再收緊規例都沒辦法，非常時期都要撐住！希望疫情快點過啦，大家都不要鬆懈，」

問及可會考慮裁員及減薪？Bosco肯定說：「不會裁員，不會減薪。」

▲ 黃宗澤今年初跟員工食團年飯。（取自Facebook）

其實Bosco為餐廳花盡心機，蠔吧內的菜單均由他親自設計，除了拍劇開工之外，他每星期均有數天於蠔吧打躉，絕對百分百投入。

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▲ 黃宗澤做生招牌，不時為蠔吧宣傳。（取自Facebook）

另外Bosco為良心僱主，早前出席活動時強調跟員工共度難關，他表示：「全香港都面對同一問題，盡力做啦！員工都有家庭，如果失業，這個市道點搵工呀？」

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記者：游艾維

