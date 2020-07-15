【新冠肺炎】37宗初步確診或於晚上確診　 涉禮頓山、海關職員及溫莎餐廳

▲ 本港今日有37宗初診確診個案。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（15日）新增19宗本地感染個案，另有37宗初步確診。

【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案 另有37宗初步確診個案

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，當中有部分人士與之前確診的個案有關，有關初步確診個案情包括一宗伊利沙伯醫院初步陽性確診個案，以及一宗港泰護老中心一名57歲男士，為一名中風患者。

其餘個案包括第1533宗個案涉及一名外傭，其家中一名94歲男士初步確診；



第1319宗個案涉及一名居跑馬地禮頓山的31歲男子，其家中一名66歲女士初步確診；

第1557宗個案涉及一名於北河街街市工作女士，其70歲丈夫亦初步確診；

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第1553個案的37歲女子，其81歲父親亦初步確診；

第1569個案涉及一名溫莎餐廳女廚師，其3位家人也初步確診，包括一名24歲男士，65歲女士，以及4歲女兒

第1484個案曾與一名初步確診個案曾吃飯，均是初步確診個案；

第1523宗一名居於彩雲邨長波樓，於彩虹清水灣道8號匯八坊大家樂工作的61歲女士，其同事及其同事的丈夫均是初步確診個案

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第1519宗個案一名於翠河餐廳女職員，其75歲奶奶亦是初步確診個案；另有一名初步確診人士為36歲男海關職員，居於荃威花園，平日亦會不同區的地方工作。

張竹君指其他個案未有源頭，仍在追蹤，當局會派樣本樽於有關的大廈的人士，希望可以折斷無病徵的傳播鏈，但因個案上升，檢測能力有上限，雖然已向私營本地機構作採購化驗檢測，但仍有上限，同事已不斷加班做檢測。

派樽方面已檢測了2.2萬個，並發現31宗個案，當中有少部分是沒有病徵，其檢測陽性率為0.14；當局會優先派樽予風險較高的大廈，如有兩個確診患者的大廈等，希望市民耐心等待。

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記者：郭詩詩