涉去年包圍理大被控暴動　20名男女將轉介區院處理

▲ 控方擬將案件轉介區域法院。（資料圖片）

警方去年包圍理工大學，有人召集示威者於油麻地、佐敦一帶反包圍理工大學外的警方。20名男女涉參與包圍，被控暴動罪，今（15日）於九龍城裁判法院再訊，控方擬將案件轉介區域法院。案件押後到9月9日再訊，期間準備轉介文件，各被告續准保釋候訊。

控方表示已索取律政司指示，擬申請申請案件轉介區域法院審理，遂申請案件押後，以準備轉介文件。裁判官將案件押後至9月9日再訊，各被告續准保釋候訊。

案件被告依次為歐陽浩明（25歲；地盤管工）、翟柏龍（28歲；攝影師）、湛沛林（19歲；學生）、陳思進（18歲；髮型師）、陳子謙（24歲；文員）、陳子宏（21歲；文員）、17歲男生、鄭太君（25歲；無業）、張穎瑜（19歲；學生）、莊正（28歲；音樂教師）、周嘉慧（19歲；學生）、周諾澄（19歲；學生）、朱國智（27歲；設計師）、朱盛軒（25歲；侍應）、杜文曉（27歲；髮型師）、簡澧然（24歲；音樂教師）、高天祐（18歲；學生）、郭曉泰（31歲；物業經理）、黎子欣（22歲；酒吧店員）、林鳳芝（18歲；學生）。

控罪指，各被告於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。

另外，16歲女學生及18歲男學生胡文俊涉於去年10月13日，在深水埗長沙灣道與欽州街交界堵塞交通，早前被控1項在公眾地方造成阻礙罪。兩人今否認控罪，案件排期至9月21日開審，預計審期為3天。辯方庭上透露，將傳召3名證人及爭議警誡供詞。

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記者：王仁昌