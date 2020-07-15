【血光之災】莊思明炒車手臂留7吋傷痕　楊明女友自認黑氣纏身：破財擋災

▲ 莊思明近日屢遇運滯事倩。

拿督千金莊思明（Lisa）日前拍攝TVB劇《超能使者》的外景時，不幸被偷走價值約1.5萬元的法國品牌巴黎世家（Balenciaga）手袋，信用卡更被人盜用狂擦！而禍不單行的莊思明，日前駕電單車時更生意外「炒車」，手臂留下7吋傷痕，可說黑氣纏身！

莊思明上月27日拍《超能使者》外景時，被人偷去手袋兼被盜用信用卡，損失近8萬元，而她今日在社交平台展示自己手臂受傷照片，道出自己早前遇到小車禍意外。

▲ 莊思明不小心引來血光之災。（莊思明IG圖片）

莊思明展示兩張手踭流血照片，留言表示：「之前畀人偷咗個袋就當破財擋災，今次因為自己論盡，揸電單車時一時疏忽跌落嚟，搞到擦傷就當應驗咗個血光之災，好彩只係皮外傷，大家放心，我冇事。我相信我好快就行運啦因為咩衰嘢都過哂，yeah！」

莊思明這次則是不小心駕駛以致引來血光之災，屢遇不幸的莊思明著大家放心，並認為自己很快會行運。

【提防小手】莊思明拍《超能使者》被偷手袋 遭狂碌信用卡損失5.7萬元

▲ 莊思明著大家放心。（莊思明IG圖片）

莊思明於社交平台貼出受傷後的近照，並寫道：

之前俾人偷咗個袋就當破財擋災💰今次因為自己論盡，揸電單車時一時疏忽跌落嚟搞到擦傷就當應驗左個血光之災🩸

好彩只係皮外傷，大家放心，我冇事🤗

我相信我好快就行運啦因為咩衰嘢都過哂，yeah✌🏻😬

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▲ 相信男友楊明定必會安慰莊思明。（莊思明IG圖片）

Lisa日前在旺角拍攝TVB劇《超能使者》的外景時，把價值約1.5萬元的法國品牌巴黎世家（Balenciaga）的手袋放在公司的外景小巴上，可是返回車上卻發現手袋被盜。

她於當日下午報案，經警方調查後火速破案，並於同日在旺角分別拘捕一男一女。兩名賊人更盜用其信用卡在多間店鋪及網上購物，涉及款項5.7萬元。

▲ 莊思明的IG上，有不少相片可見她用Balenciaga手袋，可見是心頭好。（取自莊思明IG）

她這次被偷的手袋是黑白字的Balenciaga手袋，屬2019秋冬款，價值約1.5萬元。這手袋她她只是用過幾個月，不過在其個人IG已多次貼出用此手袋的相片，可見是她的心頭好。但據知雖然疑犯已被捕，涉案手袋卻未尋回。

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