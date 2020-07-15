【新冠肺炎】東區醫院港泰護老院90歲病人離世　本港第九宗死亡個案

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（15日）新增19宗確診個案，14宗屬於本地感染個案，以及5宗輸入個案。另有37宗初步確診個案，估計今晚也會確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情，另外一名東區醫院港泰護老院的病人今日離世，是本港第宗九死亡個案。

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死者是第1350宗個案，90歲女病人，劉家獻指出該名患者本身有多樣長期病患，包括心臟病及糖尿病，在現時已知新冠肺炎對長者影響較大，增加死亡風險。該名患者入院後肺部情況開始轉差，昨日情況突然轉差，延至今日下午4時45分離世。

【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案 另有37宗初步確診個案

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記者：伍瑋瑋