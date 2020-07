【學英文】教育局收緊（tighten）防疫安排　建議補習學校暫停面授課程兩星期

▲ 面對第三波疫情,教育局進一步收緊(tighten)防疫安排,建議補習學校暫停面授課程兩星期。

其實,教育局不說,許多家長也會主動停止面授課程,補習和興趣班營辦者應務實地考慮網上授課。

動詞tighten是由形容詞tight加上字尾-en組成,不少英文動詞的結構也是這樣,以表達令某物更富有該形容詞所描述的特質,形容詞tight解「緊的」,動詞tighten則是解作「收緊」。

又例如,有關大小的broaden(加寬)、deepen(加深)、shorten(縮短)、widen(加寬);關於顏色的brighten(變亮)、darken(變暗)、lighten(變淡)、whiten(變白);與質感有關的soften(軟化)、harden(硬化)、toughen(增韌)、moisten(弄濕)等等。

Tighten有分具體和抽象意義。Tighten具體指「使變緊、更密封」,抽象則指「使更嚴格」。

例句︰I need my dad's help to tighten the screw.(我需要父親幫忙擰緊螺絲。)The government has tightened a series of social distancing measures.(政府收緊了一系列社交距離措施。)

