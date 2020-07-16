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【學英文】教育局收緊（tighten）防疫安排　建議補習學校暫停面授課程兩星期

教育 08:00 2020/07/16

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

面對第三波疫情，教育局進一步收緊（tighten）防疫安排，建議補習學校暫停面授課程兩星期。

面對第三波疫情，教育局進一步收緊（tighten）防疫安排，建議補習學校暫停面授課程兩星期。

其實，教育局不說，許多家長也會主動停止面授課程，補習和興趣班營辦者應務實地考慮網上授課。

動詞tighten是由形容詞tight加上字尾-en組成，不少英文動詞的結構也是這樣，以表達令某物更富有該形容詞所描述的特質，形容詞tight解「緊的」，動詞tighten則是解作「收緊」。

又例如，有關大小的broaden（加寬）、deepen（加深）、shorten（縮短）、widen（加寬）；關於顏色的brighten（變亮）、darken（變暗）、lighten（變淡）、whiten（變白）；與質感有關的soften（軟化）、harden（硬化）、toughen（增韌）、moisten（弄濕）等等。

Tighten有分具體和抽象意義。Tighten具體指「使變緊、更密封」，抽象則指「使更嚴格」。

例句︰I need my dad's help to tighten the screw.（我需要父親幫忙擰緊螺絲。）The government has tightened a series of social distancing measures.（政府收緊了一系列社交距離措施。）

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撰文 : Ally Dean's List級英文老師

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