【留家煲劇】石原里美新劇揭藥劑師日常　西野七瀨+田中圭《默默奉獻的灰姑娘》

▲ 石原里美、西野七瀨和田中圭主演的《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》

本季最備受期待、由收視女王石原里美主演的《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》終於重見天日，將於明晚（16日）起於富士木10劇（周四10點檔）首播，並於同日深夜登陸「黃Viu煲劇平台」。

受新冠肺炎疫情影響，春季日劇中斷拍攝，日劇迷叫苦連天！原定在4月9日播出的《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》不但停拍停播，之前更傳出飾演小野塚綾的清原翔因為腦出血而緊急入院，可謂一波多折。

可幸劇集在6月8日重新開機，日前也確定由上位型男成田凌頂替清原翔，出演「謎之男」小野一角，並終於定檔在7月16日播出，首集更會加長15分鐘回饋觀眾。

▲ 首部以藥劑師為主角的日劇。

《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》目前正如火如荼趕拍中，首度合作的兩位女主角石原里美和西野七瀨，接受訪問時提到拍攝該劇極具困難，前者坦言背藥名最辛苦，笑指自己完劇後對藥物會非常熟悉。

後者直言沒想到藥劑師是「體力勞動」的工作：「令我驚訝的是，配藥室裡沒有椅子，每個人都站著、總是在走動，那天我們只進行了一次拍攝，但是我們的腿都累了。」難怪石原表示，希望透過劇集，正確地傳遞出藥劑師的工作和其背後的辛勞。

由石原里美、西野七瀨和田中圭主演的《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》，是首部以藥劑師為主角的日劇，講述在綜合醫院工作八年的藥劑師葵綠（石原里美飾），不畏人言、認真地照顧患者；並以醫院藥劑部為中心，探討他們如何與醫療體系中的醫生和護士等角色相處的故事。

劇集將於明晚首播，並於「黃Viu煲劇平台」上架；另，日劇迷可即時到「黃Viu」免費重溫話題喜劇《浦安鐵筋家族》第一至六集。