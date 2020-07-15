【新冠肺炎】伊院群組源頭為最先確診92歲女病人　同病房已出院病人現於紅磡護老院隔離

▲ 曾與92歲確診者同病格的病人，現於紅磡寶其利街文化村專業護理安老院單人房隔離。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（15日）新增19宗確診個案，14宗屬於本地感染個案，以及5宗輸入個案。另有37宗初步確診個案，估計今晚也會確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案 另有37宗初步確診個案

張竹君指日前伊利沙伯醫院內科病房爆發群組感染，同一病房的3名病人先後染疾或初步確診，傳播源頭相信是一名最先確診的92歲女病人，為第1545宗個案，其子較早前亦已確診。劉家獻指病房得悉病格病確診者時，已即時停收病人。他指當局會為院內相關高危病人檢測及驗血，確定有否受到感染。

張竹君續指今日（15日）當局到護老院視察。該名92歲婆婆曾到伊利沙伯院內科病房及佛教醫院，同病房內有一名病人現已出院，於紅磡寶其利街文化村專業護理安老院居住，她現已在護老院的單人房隔離。

▲ 文化村專業護理安老院加強防疫措施。（程志遠攝）

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記者：郭家穎