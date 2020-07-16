【執子之手】江伊晴19歲出道為生活奔波　感激遇到丈夫蕭唯展：為我撐起這片天

▲ 19歲出道娛圈成長曾捲負面新聞中，江伊晴感激遇見蕭唯展：「為我撐起這片天！」

2007年，江伊晴（前藝名江若琳）以年僅19歲之齡出道，憑長髮大眼睛的青春活力形象，迷倒不少少男。轉眼13年，曾在事業上歷經風雨，江伊晴早已褪去臉上的稚氣，由少女變人妻，與「生煎包王子」蕭唯展（前藝名蕭潤邦）結婚，開展幸福新生活。

早於2007年，江伊晴（Elanne）與蕭唯展（Oscar）因為都是歌手所以已相識，不過Oscar約滿唱片公司後轉投飲食業發展，Elanne留下為繼續為演藝事業打拼，二人在私下未有頻繁交集。

後來，因為社交媒體興起，當年一批同輩的樂壇新人重拾聯繫，不時相約聚會，促使二人感情日漸昇華。

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▲ 江伊晴與蕭唯展於2018年結婚。（黃建輝 攝）



由相識、相知到相愛，Elanne與Oscar已經歷逾十載歲月，故拍拖年多後便決定於2018年牽手到老。Elanne分享婚禮當天，沒有照稿朗讀結婚誓詞，而是由心而發剖白內心真實感受：

從小到大，我覺得人生中每次做的決定都是錯，很多人與事最後都讓我覺得很傷心，但只有他一個可以令我沒有猜疑，卸下戒心，不只是老公也是最好的朋友，我整個人生做過最正確的決定就是嫁給他。

Oscar亦道：「她決定嫁給我就是我倆最難忘的事，因為這不只是一件事，是她把性命交給我，以後都會是最難忘的回憶。」

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▲ Elanne指人生做得最正確的決定就是嫁給Oscar。（Instagram圖片）

Elanne心中的巨人

江伊晴出道初期，曾捲入負面新聞旋渦，後又與前公司出現合約糾紛，令她自覺要成為堅強硬朗的女人，才可撐過風雨：「以前總是覺得自己很強，但遇到他後，我覺得自己遇見了一個巨人，一個令我雙眼發光的超級巨人。」

Elanne談起Oscar的出現，令她的生活帶來翻天覆地改變：「我很小就入行，在這一行成長有很多事都不可以做，不能拍拖、難過時不但不可以哭，還要笑臉迎人，因為哭也會被責罵。經歷過很多讓我失望的事，令我覺得習慣傷心後，傷心便不再是問題，也會騙自己說我沒有問題。」

▲ 在Oscar面前，Elanne不需逞強，可做回小女人。（黃建輝 攝）

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她續說：「直至遇到Oscar，他令我懂得何謂真正的快樂。初時拍拖逛街我很顧忌，但他會拿走我的口罩，告訴這是我的人生，只要不是做錯事為何要遮掩？他教我找回快樂人生，所以在他身旁已不用堅強，因為有人可以分擔我的軟弱，不須再逞強，原來他可以幫我撐起這片天。」

夫妻間的搞笑日常

雖然已離開娛樂圈多年，但人生歷練豐富的Oscar也可助Elanne解決工作上的難題：「幸好以前是同行，好像都可以給予她工作意見，她又不會覺得我不明白圈內事。這行有很多既定生活，但其實生活不應該有框架，因為這框不一定代表快樂，我會令她享受、放鬆，讓她知道想做的事便去做。」

▲ Oscar讚Elanne生活中的愚笨非常可愛。（黃建輝 攝）

Elanne在愛人跟前做回小女孩，Oscar也笑着分享夫妻間的搞笑日常：「有時我也怨她生活上的小事，如一個人在家不知為何可以用十隻杯，又試過把我辛苦買回來的西班牙紅蝦浸花雕煮麵。她最勁的是從來都不會掩飾這些蠢事，所以黑暗料理她敢煮、我敢吃，我也寧願她做自己不掩飾，因為換個角度看，其實也挺可愛啊！」

Elanne一臉幸福，即使生活偶有愚笨，卻依舊樂在其中：「他每天都像在做喜劇，又很喜歡玩弄我，有時也會令我很激氣，但他不會嫌棄反會覺得我可愛，家中的家務大部分都由他負責，在他跟前可以成為一個小朋友是最幸福的事。」

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▲ Elanne與Oscar都會互相投入對方喜歡的事。（Instagram圖片）

夫妻相處如「太陽能電筒」

婚姻生活甜蜜，Elanne與Oscar都甚少吵架，二人分享夫妻相處最重要是信任坦誠，並多參與投入對方喜歡的事。Oscar表示：「不可以把老婆當作工具，兩人相處可以分享生活中的所有事，不一定要她幫到你，就算只做分享都可以。」

Elanne比喻夫妻的發電原理：「我們會給予對方很大正能量，凡事都不會想得太差勁，因為兩人相處就像太陽能電筒，當我難過時他為我提供太陽能，他難過時我也就變成了他的太陽。」

▲ Elanne比喻夫妻關係就如太陽能電筒。（黃建輝 攝）

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Elanne於今年初宣佈由江若琳改名江伊晴，寓意曾經遭遇不幸的她已然離去，並簽約新經理人公司Calcarries Int'l Management .，開啟事業新發展。

在那段艱難的時光，江伊晴幸好遇見蕭唯展，彷彿在茫茫人海中找到生命的救贖。即使曾經堅硬如鋼的她，也在找到心愛的人後，卸下心防做真實的自己。而她往後的人生亦將如新名一樣雨過天青，重新出發。

場地：目木 MUK MUK SPACE

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記者：陳家瑩