【DSE2020】教育局稱暫定如期下周三放榜　學生回校領取成績單後應盡快離開

▲ 教育局今（15日）表示，中學文憑試（DSE）暫定如期下周三（‪22日‬）放榜。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，教育局表示，考試及評核局暫定如期下周三（‪22日‬）發放中學文憑試（DSE）成績，但須採取充足防疫措施，並在派發成績單後，讓學生盡快離開學校。

教育局發言人今日（15日）回覆查詢表示，學校分發成績單跟授課和其他學習活動不同，一般只需短暫的時間，且不會有太多互動，而學校已經放暑假，沒有其他班級學生，校方有更多課室及更大空間進行防疫措施，包括拉闊員生之間的距離。

發言人提醒，學校在放榜日須妥善保障所有師生健康，採取充足衞生防疫措施，包括量度體溫、教職員及學生要佩戴口罩、保持適當社交距離及避免人群聚集等，在完成發放成績單及其他所需程序後，學校應着學生盡快離開學校，避免學生在校內聚集，日後溝通可透過其他非會面形式進行。

考評局同日表示，學校考生應按所屬學校安排，領取成績通知書，各校可於放榜日早上7時起派員到指定考評局辦事處領取成績通知書，局方會在領取地點入口設置體溫監察站，要求學校職員戴上口罩及在排隊時保持社交距離等。

考評局亦公布，如學校有師生確診新冠肺炎而需暫時關閉的應變方案，有關學校可於放榜日早上7時起，從考評局網站登入系統，以下載該校學生成績，其後透過學校內聯網等平台向學生發放成績。

至於自修生及夜校考生，可一如以往透過網上查閱成績，自修生可登入中學文憑考試網上服務的帳戶，夜校考生則可透過網址查閱成績。而自修生成績通知書會經郵遞寄發，預計考生於7月22日收到，如自修生於當天未收到，可於翌日（23日）上午8時30分至下午5時30分，親身前往考評局修頓中心辦事處櫃台或致電公開考試資訊中心（電話：3628 8860）查詢。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅