  • 31°C
香港時間 : 2020715日 (週三) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【DSE2020】教育局稱暫定如期下周三放榜　學生回校領取成績單後應盡快離開

社會 17:52 2020/07/15

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

教育局今（15日）表示，中學文憑試（DSE）暫定如期下周三（‪22日‬）放榜。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，教育局表示，考試及評核局暫定如期下周三（‪22日‬）發放中學文憑試（DSE）成績，但須採取充足防疫措施，並在派發成績單後，讓學生盡快離開學校。

教育局發言人今日（15日）回覆查詢表示，學校分發成績單跟授課和其他學習活動不同，一般只需短暫的時間，且不會有太多互動，而學校已經放暑假，沒有其他班級學生，校方有更多課室及更大空間進行防疫措施，包括拉闊員生之間的距離。

發言人提醒，學校在放榜日須妥善保障所有師生健康，採取充足衞生防疫措施，包括量度體溫、教職員及學生要佩戴口罩、保持適當社交距離及避免人群聚集等，在完成發放成績單及其他所需程序後，學校應着學生盡快離開學校，避免學生在校內聚集，日後溝通可透過其他非會面形式進行。

考評局同日表示，學校考生應按所屬學校安排，領取成績通知書，各校可於放榜日早上7時起派員到指定考評局辦事處領取成績通知書，局方會在領取地點入口設置體溫監察站，要求學校職員戴上口罩及在排隊時保持社交距離等。

考評局亦公布，如學校有師生確診新冠肺炎而需暫時關閉的應變方案，有關學校可於放榜日早上7時起，從考評局網站登入系統，以下載該校學生成績，其後透過學校內聯網等平台向學生發放成績。

至於自修生及夜校考生，可一如以往透過網上查閱成績，自修生可登入中學文憑考試網上服務的帳戶，夜校考生則可透過網址查閱成績。而自修生成績通知書會經郵遞寄發，預計考生於7月22日收到，如自修生於當天未收到，可於翌日（23日）上午8時30分至下午5時30分，親身前往考評局修頓中心辦事處櫃台或致電公開考試資訊中心（電話：3628 8860）查詢。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

DSE 考評局‎ 教育局

最高瀏覽

【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係
13:58 2020/07/14
【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係
【新冠肺炎】深喉唾液測試準確度較高　一文睇9間醫療機構檢測收費及時間
18:00 2020/07/14
【新冠肺炎】深喉唾液測試準確度較高　一文睇9間醫療機構檢測收費及時間
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約50宗確診及初步確診個案
今日 13:46
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約50宗確診及初步確診個案