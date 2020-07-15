抗爭派︰與泛民磋商再決定是否簽署參選確認書

▲ 抗爭派16位參選人。（林曉君攝）

在民主派立法會初選大勝的抗爭派今日舉行記者會，回應初選結果。16名來自政黨以外的參選人，以「抗爭派」名義發表聲明，指無論參選確認書會否加入與「港區國安法」有關的內容，都會義無反顧反對港區國安法，稍後亦會與其他在初選中勝出的民主派參選人，磋商簽署確認書的取態，又指有意推動初選勝出者，在五區分別進行聯合宣傳，以達致在地區直選中取得「66443」，共23席的目標。

出戰超級區議會的岑敖暉代表抗爭派宣讀立場聲明，指會否被取消參選資格，從來不是取決於一紙確認書，簽署與否仍有待商討，希望16人以至整個民主派立場一致。一眾抗爭派亦再次強調，若有機會進入議會，一定會行使權力否決財政預算案，直至特區政府回應「五大訴求」。

在九龍東初選獲得最高票數的黃之鋒關注，中央政府會否因為有大批支持者參與民主派初選投票，而大舉取消民主派參選人參選資格，甚至取消整個選舉。黃之鋒指，「DQ一個都嫌多」，又呼籲中央政府勿引火自焚，迫使更多國家圍堵中國。

初選最終結果今日凌晨公布，加上紙票結果，九龍西選區，原本在電子票排名第四的馮達浚跌至第五位，馮達浚表示，與團隊商議後，傾向繼續戰鬥到底，但若九龍西的目標議席定為4席，會遵從機制，並呼籲支持者支持頭4位參選人。

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記者：林曉君