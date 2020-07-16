【疫情減壓】九龍區3大放空草地　佐敦谷公園攀188米平山眺望順利邨景緻【內附交通】

▲ 香港疫情反覆，周末想踏青放空，最宜去些市區後山的就腳行程。

香港疫情反覆，周末想踏青放空，最宜去些市區後山的就腳行程，如東九龍的佐敦谷後的平山，攀上小小的山坡可盡覽佐敦谷公園的綠化環境，配以觀塘區順利邨一帶的樓景山勢，一掃心中鬱悶，當然行山也要維持適當的社交距離了！

▲ 從平山下瞰的佐敦谷公園、順利邨和飛鵝山，氣勢不俗。(攝影︰馮柏偉)

佐敦谷公園 攀平山眺望開暢

要在九龍找一片廣闊的草地，攤抖消閒，我會選擇佐敦谷公園。它的原址為佐敦谷堆填區，於千禧年後之後當局於原地進行沼氣釋放、土地平整及增加設施等工程，公園於2010年落成啟用。由堆積廢物的場地，化身為草坪綠化帶，順利邨居民不用再被臭氣圍攻，可謂苦盡甘來。

▲ 佐敦谷公園有不少家長在樹下紮營，共享親子休閒時光。(攝影︰馮柏偉)

公園內有過萬平方米的中央草坪、杜鵑園、四季花園、迷宮花園、溫室、園藝教育中心及大型遙控模型賽車場等設施，惟因疫情關係，部份設施已關閉。因記者之前到訪，仍見不少家長帶同小孩在樹蔭草坪下紮營，沿著草坪的外圍也有人作緩步，地方空闊亦頗怡神。

▲ 佐敦谷公園有緩跑徑，康樂設施齊備。(攝影︰馮柏偉)

在中央草坪旁，正有石屎樓梯上188米高的平山。說起來平山也有段掌故︰平山位於牛池灣以東南，西面原為平山石礦場，採石乃香港最早期經濟活動之一，香港出產的花崗石品質優良，其石供往高等法院、青洲燈塔、舊邸政總局等建築。後來石礦場約於1975年，因建造橫越石礦場西部的地鐵隧道（來往九龍灣站至彩虹站）而關閉，丟空近30年後，直到2001年才開展彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃。

▲ 上平上的左邊則是彩德邨、彩盈邨、彩福邨、彩霞邨等樓景，還有彩榮路公園。(攝影︰馮柏偉)

沿著石梯行，右邊有幾道較平緩的眺望點，可俯瞰佐敦谷公園、順利邨和飛鵝山。再上約幾分鐘的左邊，則是彩德邨、彩盈邨、彩福邨、彩霞邨等樓景，遠處還可看到紅磡一帶的景緻。

▲ 順利邨左邊就是順緻苑等建築群。(攝影︰馮柏偉)

從這裏可沿樓梯下至彩榮路，並到彩榮路公園，園內有岩石展示區以及化石介紹，有火山石、凝灰岩等展示，親子遊來學習一下相當不俗。

佐敦谷公園

地址︰九龍觀塘新清水灣道71號

交通︰從彩虹出發乘巴士 27或 29M，從觀塘出發可乘巴士 23號

開放時間︰5am至11pm

隱世樂富配水庫休憩花園

另一個相對隱世的草地，則是樂富的樂富配水庫休憩花園。樂富區其實都有頗多公園，如樂富公園和摩士公園，遠一點還有聯合道公園和九龍寨城公園。不過公園雖多，但想要找到大草地，則要走到山上的樂富配水庫休憩花園。

▲ 往樂富配水庫休憩花園的途中，會經過這個位置。(攝影︰本報資料庫)

它位於九龍樂富富安街，座落在樂富公園山頂之上，並不難去，港鐵出沿山路上也不用半個鐘，上到去可以見到一大片綠悠悠的青草地，遠望可清楚看到獅子山的輪廓。休憩花園內的設施不多，但絕對有足夠空間讓小朋友在這裏周圍跑跑跳跳「放電」。

▲ 樂富配水庫休憩花園擁有一幅遼闊的草地，遠處可以望到獅子山的輪廓。(攝影︰本報資料庫)

回程時可走另一條路落山，就是由公園出面的涼亭旁邊斜路往下走，可以到達聯合道，過程一點也不辛苦。

樂富配水庫休憩花園

地址：樂富富安街

前往方法：樂富港鐵站A出口沿橫頭磡東道往上走至聯合道，右轉繼續往上行，過了樂富公共圖書館，過馬路，再行多幾步便看到屈上的山路（富安街），直上至分叉路，往公廁的相反方向繼續上行，便達樂富配水庫休憩花園，全程約20分鐘。

油麻地配水庫公園 連「月球」遊樂場

就是何文田區，也有油麻地配水庫公園。來這裏有兩條路可以選擇，一是由油麻地消防局旁邊的石級，一口氣直上200多級樓梯直達，時間較短，但較辛苦。想輕鬆一點，可經由伊利沙伯醫院到達京士柏遊樂場，再上山路，同樣可以到達。

▲ 油麻地配水庫公園設有緩跑徑，閒日也有不少居民前來做運動。(攝影︰本報資料庫)

和大部分的配水庫公園一樣，這裏的設施不多，就是眼見的一片草地和緩跑徑。不過在鐵欄外圍有條小徑，圍繞公園和氣象站整整一圈，我們可以窺看一眼天文台的設施，包括探測太陽輻射和紫外線的設備，以及兩個大球狀的衛星天線。

▲ 圍繞鐵欄外圍行一圈，可以窺看一眼氣象站內的「大波波」（衛星天線）。(攝影︰本報資料庫)

在草地上玩完一輪，還可以到京士柏遊樂場遊玩。這個公園以月球為主題，可以看到模擬月球凹凸表面的小山丘，供小朋友攀爬玩耍，也有兩條瀡滑梯、氹氹轉、鞦韆、人造的恐龍化石等，十分有趣。

▲ 京士柏遊樂場以月球為主題，園內有凹凹凸凸可供攀爬的小山丘和瀡滑梯。(攝影︰本報資料庫)

油麻地配水庫公園

地址：何文田京士柏道

前往方法：油麻地港鐵站D出口，在窩打老道消防局旁邊，有一條窄長的石級樓梯，上至最頂即達，路程最短，約10分鐘，但石級多達200級，需要一口氣直上有點吃力。

記者︰司徒家傑