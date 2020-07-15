【新冠肺炎】海關助理貿易管制主任初步確診　於啟德工業貿易大樓工作

▲ 一初步確診男海關職員，於工業貿易大樓工作。（曾秋文攝）

​香港海關發言人指，今日（15日）得悉一名助理貿易管制主任初步確診2019冠狀病毒病，該名初步確診人員的辦公地點位於九龍啟德協調道工業貿易大樓二十樓，該樓層並不是公眾樓層，不對外開放。該名人員除於辦公室工作外，亦有到訪貿易商處所執行外勤貿易視察及證書核查職務。

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他最近一次上班日期為昨日（14日），於同日晚上因身體不適前往私家診所求醫，並轉介醫院，於今早獲通知初步確診。目前該人員已入院接受隔離治療，情況穩定。該名人員最近沒有外遊紀錄，於辦公室及外勤工作時均佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

海關正密切配合衞生防護中心進行流行病學調查。與該名人員共同辦公的同事目前沒有出現病徵，海關已與衞生防護中心聯絡，安排共同辦公同事進行病毒測試，並安排對相關樓層進行徹底清潔消毒。

當局又指自疫症發生以來，所有人員均高度戒備，嚴格遵照衞生署有關處理傳染病的衞生指引。人員於當值前須量度體溫，並穿戴適當防護裝備。

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海關已經加強所有工作地點的消毒清潔工作，並提醒所有人員必須嚴格遵守衞生防護中心發出有關處理傳染病的指引，如人員如出現不適症狀，必須馬上求醫。

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責住編輯：郭家穎