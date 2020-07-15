治青光眼「青露眼藥水」一批次需回收　產品樽泵或有缺陷

▲ 衞生署宣布回收「青露眼藥水」，指產品樽泵可能有潛在缺陷。（新聞處圖片）

衞生署今日（15日）同意漢生醫藥有限公司，從市面回收「青露眼藥水」（批次編號：296015，香港註冊號碼：HK-44928），指產品樽泵可能有潛在缺陷。漢生是該產品的註冊證書持有人，此產品由佳浚國際在本港分銷。



衞生署接獲漢生通知，指上述批次產品的樽泵閥門可能有缺陷，導致滴出的藥水分量難以預計，或會影響治療效果。作為預防措施，漢生決定回收上述批次產品。



上述產品主要含有噻嗎洛爾，是一種用作治療青光眼的處方眼藥水。根據漢生的資料，受影響批次產品曾供應給醫院管理局、私家醫院、私家醫生及本地藥房。漢生已設立熱線（2470-1927）回答查詢。



衞生署至今未有接獲涉及受影響產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。衞生署發言人說，市民如使用上述產品後有疑問或感到不適，應諮詢醫護人員意見。

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責任編輯：吳卓峰