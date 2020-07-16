  • 32°C
香港時間 : 2020716日 (週四) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【書展延期】豐澤TechLife推電子書限定優惠低至88折　購買無藍光電子書送電子書券【附優惠詳情】

精明消費 12:55 2020/07/16

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

TechLife推出電子書優惠。（圖片由豐澤提供）

雖然書展因疫情不能如期舉行，但大家也不用失落。TechLife獨家樂天Kobo電子書推出限定優惠，購買電子書再送電子書券，滿足愛閱讀的大家。

樂天Kobo電子書賣點為無藍光，不傷眼，又有逾600萬本電子書、雜誌、漫畫，當中逾十萬繁體書，包括熱門暢銷書《原子習慣》及《人生複本》。

由即日起至7月21日，大家到TechLife by fortress購買Kobo電子書都可以享有期間限定優惠，購買任何一款Kobo電子書均送你電子書券，指定型號電子書更低至88折。

此外，用Kobo電子書還可免費從公共圖書館的電子書館隨時借閱電子書，十分方便。

不同優惠電子書的價錢及特色如下：

睇漫畫之選Kobo Forma

特色：8吋HD螢幕、四面旋轉、實體按鍵、IPX8防水等級

32GB優惠價：$2,369，送$200電子書券：https://bit.ly/308qyUL
8GB優惠價：$2,049，送$200電子書券：https://bit.ly/2Zr5Ss9

防水之選Kobo Libra H2O

特色：搭載300PPI高解析度七吋螢幕、IPX8的防水功能、8GB儲存

售價：$1,699，送$125電子書券：https://bit.ly/3gV1yHt

性價比之選Kobo Clara HD

特色：輕巧好攜帶、8GB 儲存

優惠價：$1,199, 送$125電子書券：https://bit.ly/30bjxCy

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：王芷瑩

著數優惠 豐澤 書展

最高瀏覽

【豪宅曝光】何超蓮放閃男友同居生活　竇驍進駐何家賭王女婿地位獲肯定
16:33 2020/07/15
【豪宅曝光】何超蓮放閃男友同居生活　竇驍進駐何家賭王女婿地位獲肯定
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約50宗確診及初步確診個案
13:46 2020/07/15
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約50宗確診及初步確診個案
【外賣優惠】大家樂+太興+譚仔+元氣外賣優惠　一文睇清連鎖店外賣優惠【附優惠詳情】
13:36 2020/07/15
【外賣優惠】大家樂+太興+譚仔+元氣外賣優惠　一文睇清連鎖店外賣優惠【附優惠詳情】