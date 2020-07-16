【書展延期】豐澤TechLife推電子書限定優惠低至88折　購買無藍光電子書送電子書券【附優惠詳情】

▲ TechLife推出電子書優惠。（圖片由豐澤提供）

雖然書展因疫情不能如期舉行，但大家也不用失落。TechLife獨家樂天Kobo電子書推出限定優惠，購買電子書再送電子書券，滿足愛閱讀的大家。

樂天Kobo電子書賣點為無藍光，不傷眼，又有逾600萬本電子書、雜誌、漫畫，當中逾十萬繁體書，包括熱門暢銷書《原子習慣》及《人生複本》。

由即日起至7月21日，大家到TechLife by fortress購買Kobo電子書都可以享有期間限定優惠，購買任何一款Kobo電子書均送你電子書券，指定型號電子書更低至88折。

此外，用Kobo電子書還可免費從公共圖書館的電子書館隨時借閱電子書，十分方便。

不同優惠電子書的價錢及特色如下：

睇漫畫之選Kobo Forma

特色：8吋HD螢幕、四面旋轉、實體按鍵、IPX8防水等級

32GB優惠價：$2,369，送$200電子書券：https://bit.ly/308qyUL

8GB優惠價：$2,049，送$200電子書券：https://bit.ly/2Zr5Ss9

防水之選Kobo Libra H2O

特色：搭載300PPI高解析度七吋螢幕、IPX8的防水功能、8GB儲存

售價：$1,699，送$125電子書券：https://bit.ly/3gV1yHt

性價比之選Kobo Clara HD

特色：輕巧好攜帶、8GB 儲存

優惠價：$1,199, 送$125電子書券：https://bit.ly/30bjxCy

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責任編輯：王芷瑩