【比較心態】一個洗手間的「貧窮戶」　7歲女童家住800呎單位被嘲︰點解你哋咁窮

▲ 「點解你哋咁窮」這句無心快語令7歲女童深受傷害。（iStock圖片）

朋友A太跟我分享一件事情。

某天，A太的小學二年級女兒跟同學好友通電話，她們無所不談，雞毛蒜皮的瑣事也可說上一句鐘。當天，A太的女兒告訴同學，她想上洗手間，但媽媽正使用洗手間，所以她要等候。這時，同學衝口而出：「你屋企只有一個洗手間？我屋企有三個洗手間呀！點解你哋咁窮嘅？」

雖然A太的女兒只得七歲，但小人兒也懂得窮不是一件好事，「點解你哋咁窮」這句無心快語令她深受傷害，馬上掛綫。

A太說，對方的媽媽得悉此事後，旋即致電A太道歉，對方的女兒也鄭重地向A太女兒道歉。原以為雨過天青，A太沒料到生性活潑的女兒因「家貧」而整晚沉默不語。A太家住八百呎的三房單位，對方住在三千多呎的花園洋房，比上當然不足，比下卻綽綽有餘。A太花了不少唇舌，才能令女兒相信她的一家並非「貧窮戶」。

想起了一件往事。當年我仍是教師，一趟，某中二男生偷取同學的錢，於是見家長。

「衰仔，我有俾足飯錢你，點解你仲要偷錢呀？」「我唔夠錢買波鞋，問你攞錢你又唔俾！」

「中學生使乜着成千銀嘅波鞋呀？你估我哋屋企好有錢嗎？」「你咁窮，做咩仲要生我出嚟，要我捱苦啊？你哋啲大人好自私！」

我至今仍記得那位母親滿眼通紅、委屈落淚的一幕。

無論大人還是小朋友，都會跟別人比較，阻不了，也不用制止。比較可以成為改善自己的推動力，重點是，先引導孩子或提醒自己要為已擁有的感恩，再思考是否需要爭取更多的物質享受。

「一個洗手間」的貧窮故事，反映了近兩代的人，許多都身在福中不知福。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「雲海漫遊」，原題為「一個洗手間的貧窮戶」。

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