中環店鋪售「Bio Clear」美白潤膚霜致用家水銀中毒　海關測試水銀超標逾萬倍籲停用

▲ 海關檢獲的Bio Clear美白潤膚霜。（海關圖片）

海關今日（15日）呼籲市民，停用水銀含量超標的Bio Clear美白潤膚霜，指其水銀含量超出標準上限逾1.6萬倍。



海關早前接獲部門轉介，一宗涉及病人使用該款美白潤膚霜後水銀中毒個案，測試證實該美白潤膚霜所含水銀成分達百萬分之16,471。根據化妝品衞生標準，該款美白潤膚霜的水銀含量超出標準上限的16,471倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。

▲ 海關呼籲市民馬上停用。（海關圖片）

海關接獲通報後，隨即部署執法行動，昨日（14日）到該位於中環的相關零售店鋪，檢取共133支該款美白潤膚霜，並拘捕39歲女負責人，她目前正被扣留調查。



海關已向有關零售商發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款美白潤膚霜。海關將對相關的美白潤膚霜作出測試。除搜查涉案零售店鋪外，海關亦到各區進行巡查，暫沒有再發現該款產品出售。



根據醫學專家意見，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。

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責任編輯：吳卓峰