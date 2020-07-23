【主播轉行】嚴厲父母身教知識改變命運　方健儀以當公屋妹為榮：升值潛力高

▲ 方健儀脫離傳媒工作者行列達8年，成為自由工作者斜槓族6年了。

前新聞記者方健儀已脫離傳媒工作者行列達8年，成為自由工作者斜槓族6年，中途曾放棄公務員「鐵飯碗」。不少人認為方健儀在人生事業決定能如此灑脫，以為她是天之驕女。才不是呢！方健儀自小在公屋成長、在屋邨小學畢業，全靠後天努力，不斷為自己升值，跳出「公屋」！

父母傳統嚴厲

方健儀在平凡家庭成長，排行第二，父母屬於傳統嚴厲型家長，要求3名女兒讀好書取好成績，童年在公屋新田圍邨度過。

我由4歲至15歲，在成長黃金關鍵在此處，充滿開心的回憶，我的小學沙田官立小學也是在此邨。到我出來社會做事時，已經搬走了，但整個人的志向、興趣正正是在這片土地建立。

▲ 方健傅在沙田新田圍邨成長，坦言個人志向、興趣正正是在這片土地建立。（曾耀輝攝）

父母為養家均外出工作，培養出獨立的孩子。方氏三姊妹10歲時已學懂煮飯，開火炒菜，甚麼都識。爸媽也並非完全放手，在管教讀書上很著緊。方健儀形容父母是嚴厲傳統型，但嚴厲之中又有些放任，只要求孩子成績要好。

媽媽對我要求都高，小時候我喜歡讀書，平時取90分、100分才滿意，若70分就會喊。阿媽更把我的興趣班都停了，所以我的興趣就是讀書。

▲ 童年時的方健儀（穿格仔裙者）在沙田公屋成長。（受訪者提供）

爸爸身教智識改變命運

方爸爸在管教上用了身教方式，女兒將一切看在眼內。方爸爸曾從事司機，負責駕駛運火水的大型運油車，之後轉任小巴司機，現時開設車房。只接受到小學教育程度的爸爸的事業路，對方健儀影響很大。

爸爸很喜歡看書，他由一個小巴司機轉到汽車維修，可知道汽車維修是專業的技能，所有事都是他自學、看書回來，一個鏍絲、一個士巴拿都是慢慢自己揣摩，所以在我老竇身上，知識真的可以改變命運。

▲ 爸爸媽媽是方健儀的學習榜樣，她感謝父母嚴厲帶點放任的管教方式，成就她的事業路向。（受訪者提供）

父母對女兒想做記者有保留

方健儀在小學六年級時想做記者，那時世界發生很多大事，有感若非有記者，大眾就不知世界發生的事。

兩老是有保留的，不太支持我做記者，因為覺得辛苦、日曬雨淋，以及薪酬未必太高。我說父母嚴厲得來放任，說之以情，動之以理，表達這是我的興趣，希望可試試，幸好他們都聆聽，造就了我的職業生涯。

▲ 方健儀在小六時立志做記者，大學修讀新聞系，畢業後入行「跑新聞」。（受訪者提供）

會考27分高考奪3A

讀文科的方健儀在會考奪得27分佳績（30滿分），高考獲3A，公開試成績亮麗令她有很多大學學科可揀選，最後她堅定不移地想當記者，入讀香港中文大學新聞與傳播學院，父母亦支持。

父母管制慢慢放寬，意識到小朋友長大會尊重，加上我有灌輸父母新聞系很難入，攞著此成績才勉強入到。孩子跟父母有商有量真的很重要。

▲ 方健儀的新書《破天方－踩在斜鋼線上》封面在成長地拍攝，爸媽、妹妹、丈夫傾力協助，齊齊重臨新田圍邨。（受訪者提供）

發揮潛力轉行成為斜槓族

跟方健儀約在她的成長地新田圍邨進行訪問，她毫不介懷分享自己是「公屋妹」，就連新書《破天方－踩在斜鋼線上》封面都在此取景拍攝。

我真的以在公屋出生、成長為榮。眾人的眼中你可能輸在起跑線，但你上升的潛力多，爆發力可以很強。我好開心自己的成長是處於如此大空間。

▲ 方健儀推出新書《破天方—踩在斜槓線上》，將自己版稅收益全部捐予聖雅各福群會「青年生涯規劃服務」，助低收入家庭的青年尋找職業路向。（受訪者提供）

從不被環境局限！方健儀於2012年辭去無綫新聞主播，作多方面嘗試，曾出任廉政公署新聞主任，左思右想下不續約公務員。她不但不做老本行及放棄「鐵飯碗」，更決定踏入近年不少年輕人從事的斜槓族，一人多重身份，身兼多樣工作，節目主持、活動司儀、KOL、作家、培訓導師等，衝出框框，正正發揮「公屋妹」的升值潛能。

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記者：顏紫燕

髮型：Vincent Yeung @ M Plus Salon

化妝：Herman Ng

服裝：Loom Loop

場地：南豐餐廳