【新冠肺炎】粉麵店貼告示籲食客出入戴口罩　店內師傅無視邊吸煙邊切牛雜

▲ 有部份在食肆中負責處理食材的師傅，防疫意識亦為人詬病。

本港第3波新冠肺炎疫情未息，多家食肆亦爆發感染群組，政府今日（15日）起亦開始收緊公眾場所防疫措施。不過即使食客在用餐時做足防疫措施，但有部份在食肆中負責處理食材的師傅，防疫意識則為人詬病。

有網民今日（15日）在facebook群組「深水埗街坊會」發帖指，目睹大埔道一間粉麵店的師傅在處理食材時，不但未有戴上口罩，而且還抽着煙以刀切着牛雜。諷刺的是，該粉麵店的門口卻清楚貼有「出入食客，請戴口罩」的告示，照片中醒目的告示與師傅同一時間共存，畫面好不諷刺。

發帖的網民批評：「食客請戴口罩，廚師要食煙就可以唔戴」。帖文發布後，網民紛稱「噁心」，並表示：「就算無疫情都唔得囉，啲煙灰跌落去啲食物度仲駛食既」、「室內食煙已經告得啦」、「煙燻牛腩」。

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責任編輯:王俊賢