【新冠肺炎】消息：何文田房署總部有職員初步確診

▲ 據了解，何文田房委會總部也有職員，疑確診感染新冠肺炎。（資料圖片）

本港疫情第三波爆發，社區持續出現本地感染。據了解，何文田房委會總部也有職員，疑初步確診感染新冠肺炎；TOPick正向房屋署了解詳情。

衞生防護中心公布本港今日（15日）新增19宗確診個案，14宗屬於本地感染個案，以及5宗輸入個案。另有37宗初步確診個案，估計今晚也會確診。

【新冠肺炎】再多3名公職人員確診或初步確診 涉入境處、海關及食環署職員

本港曾有多名公職人員確診，包括第1584宗個案，是43歲女入境處職員，住大圍美柏苑，平日主要於同一層辦公室內工作；其父母亦同樣確診，75歲父為第1585宗個案，72歲母為第1568宗個案。

第1581宗個案57歲女食環署職員確診，其先生為第1472宗為康文署深水埗通州街公園壁球中心場地職員。

此外，其中一名初步確診人士為36歲男海關職員，住荃威花園，與同組6至7人有緊密接觸，辦公室於啟德工業貿易大樓，平日亦會不同區的地方作調查，張竹君指當局會再跟進他的行蹤。

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記者：吳卓峰