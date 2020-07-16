【LV珠寶】Louis Vuitton鑽飾經典Monogram星形花卉　向古代女英雄致敬風格剛柔並濟

▲ 以護身符為設計概念的Le Talisman系列，將品牌的Monogram融入騎士主題中。白金頸鏈及耳環的概念來自城堡鐵鏈及環索，鑲嵌了藍寶石及鑽石；La Reine手鏈的設計較型格，圖案更包含了中世紀騎士旁身的劍（頸鏈 $2,970,000、耳環 $870,000、手鏈售價待定）

即使以製作行李箱起家，但今天的Louis Vuitton已經發展成一個超級品牌，所涉獵的產品項目相當全面，而且品牌更精益求精，在各方面都稱得上專家。就好像它的高級珠寶系列，手工及設計都無可挑剔，採用的寶石更經千挑萬選，今年初品牌便購入重達1,758卡、全球第2大的鑽石原石Sewelo，足見Louis Vuitton致力開拓珠寶領域的決心。

▲ 融入Monogram星形花卉圖案設計概念的Blossom Collection，頸鏈吊墜的主石為一方形切割海藍寶石，重達15.86卡；戒指同樣有一顆重2.34卡的梨形海藍寶石，另以白色月長石襯托；全鑽石耳環有4顆共重2.24卡的風箏形切割鑽石。（頸鏈 $1,630,000、戒指 $920,000、耳環 $880,000）

日前Louis Vuitton位於中環置地廣場的旗艦店，展出了50多件價值連城的高級珠寶，全屬獨一無二之作，而且題材相當豐富。品牌藝術總監Francesca Amfitheatrof自2018年加盟Louis Vuitton以來，已經創作過多個嶄新的設計，包含著品牌DNA之餘，同時充滿故事性，以不同形式展示出品牌的核心價值。



▲ 由Blossom延伸而來的Blossom Pierres de Centre Collection，花卉圖案變得渾圓抽象，鑲滿閃爍美鑽依舊高貴奢華。（頸鏈售價待定、手鐲 $710,000、戒指 $360,000）

歌頌女英雄

2018年在巴黎首度亮相的Riders of the Knights中古騎士系列頂級珠寶，頌揚歐洲中古時代鍛造自我命運的女英雄。設計上則以當代珠寶的手法重新詮釋中古時代以來歐洲的文化符碼與建築，例如Royaume手環的幾何線條就來自中世紀堡壘的建築結構，如吊閘、鏈條與吊橋。而以護身符為主要設計概念的Talisman系列，也融入了彷如城堡鐵鏈的鏈結環索的設計，洋溢既古典又中性摩登的衝突感。

▲ La Malle Aux Tresors Collection的熱氣球造型非常搶眼，多種寶石包括粉紅石英、紫晶、黃晶、電器石及鑽石，當中更加入鏤空雕花工藝，有如藝術品一樣。（耳環 $610,000、頸鏈 $850,000）

在50多件的珠寶當中，La Malle Aux Tresors系列的吊墜及耳環就憑外形輕易突圍而出了。以熱氣球為設計概念，採用了多種從全球各地搜羅得來的寶石，包括粉紅石英、紫晶、黃晶、電器石及鑽石，來展開一趟熱氣球環遊世界的旅程，以生產行李箱起家的Louis Vuitton，不正正就是推崇遊歷大世界的精神嗎？



經典花卉圖案

一個品牌的logo幾近有如品牌的命脈，設計得出色又大受歡迎的話，輕易令產品系列賣過滿堂紅，Louis Vuitton的Monogram星形花卉圖案就是一個好例子了。

▲ 耳環來自Conquetes Collection，將品牌標誌性的「V」字符號和 Monogram 花朵圖案巧妙融合，設計師以階梯形鑽石鋪排出「V」字形，跟花瓣輪廓構成獨特的設計，鑲以4顆蛋白石及300多顆鑽石；Blossom Collection戒指的主石則為一顆重7.51卡的蛋白石。（耳環 $1,200,000 、戒指 $1,100,000）

這個Monogram於1896年由Georges-Louis Vuitton設計而成，多年來已經延伸至品牌各個系列，珠寶當然不例外，好像今次亦有展出的Blossom系列，把一朵朵的四瓣花演繹得充滿生命力，同時首飾的幾何感覺相當強烈，展示出品牌簡約卻獨特的美學設計。多件以綠柱石及玉髓打造而成的首飾，粉紫藍色的寶石效果極為柔和高雅。

▲ Blossom Collection戒指及手鐲，以Louis Vuitton的Monogram星形花卉圖案為設計，採用了綠柱石、玉髓及鑽石鑲嵌而成，主石的綠柱石清晰剔透，分別重1.93卡及3.84卡。（右 $2,650,000、左 $1,100,000）

記者︰梁靜詩

攝影︰黃建輝

模特兒︰Yulia K @ Primo

化粧及髮型︰Chris Lam

產品查詢︰8100 1182