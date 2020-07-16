【殺手劇透】第15集劇情預告 易蘭遭殺手伏擊對閻武態度有變 娛樂 09:51 2020/07/16 分享： 熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 《殺手》 《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第14集講到天紅捉走了淑嫻，閻武趕往救人，紹秉終見識到閻武的真功夫... 第15集（17/7） 閻武將淑嫻及耀漢帶來向天紅道歉，耀漢自知情況，託閻武好好照顧淑嫻。 森森得知玉鳳是警察後，勸向茜與喬星遠離他，喬星卻反過來利用玉鳳。 易蘭遭殺手Eagle兩度伏擊。 喬星為了愛情不打算接單，查理要求未達助手級數的向茜離開喬星，向茜向喬星要求學射槍。 易蘭看過閻武的假護照後，竟向他作出奇怪舉動…… 《殺手》第14集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【殺手】李佳芯3年前切除卵巢腫瘤 Ali後悔忽略健康：死亡原來離自己很近 17:48 2020/07/13 【殺手】李佳芯3年前切除卵巢腫瘤 Ali後悔忽略健康：死亡原來離自己很近 【殺手】視后李佳芯第一次拍接吻戲感尷尬 Ali熒幕初吻片獻楊明：心理創傷【有片】 13:00 2020/07/14 【殺手】視后李佳芯第一次拍接吻戲感尷尬 Ali熒幕初吻片獻楊明：心理創傷【有片】 【殺手】物理治療師林景程未忘演戲夢 不怕辛苦兼顧兩份工作：亡母會支持我【有片】 13:11 2020/07/15 【殺手】物理治療師林景程未忘演戲夢 不怕辛苦兼顧兩份工作：亡母會支持我【有片】 殺手 電視劇 TVB