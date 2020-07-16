【殺手劇透】第15集劇情預告　易蘭遭殺手伏擊對閻武態度有變

▲ 《殺手》

《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第14集講到天紅捉走了淑嫻，閻武趕往救人，紹秉終見識到閻武的真功夫...

第15集（17/7）

閻武將淑嫻及耀漢帶來向天紅道歉，耀漢自知情況，託閻武好好照顧淑嫻。

森森得知玉鳳是警察後，勸向茜與喬星遠離他，喬星卻反過來利用玉鳳。

易蘭遭殺手Eagle兩度伏擊。

喬星為了愛情不打算接單，查理要求未達助手級數的向茜離開喬星，向茜向喬星要求學射槍。

易蘭看過閻武的假護照後，竟向他作出奇怪舉動……

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