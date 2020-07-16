【鼻敏感】鼻敏感患者飲食忌宜　虛寒體質宜吃牛肉荔枝

▲ 鼻敏感患者飲食除了要看體質，還要根據氣候而調整。（iStock圖片）

若有鼻敏感問題，飲食方面也需調整。香港浸會大學中醫藥學院臨床部中醫臨床助理教授彭波博指出，鼻敏感患者屬於虛寒體質，或是寒熱夾雜的體質居多，飲食除了要看體質，還要根據氣候而調整。

按體質調整飲食

1. 虛寒體質者

飲食方面：宜溫不宜寒，宜熱不宜冷，宜甘不宜苦，宜偏酸不宜偏鹹。

2.寒熱夾雜體質者

飲食方面：宜選擇平性食品為佳，並根據季節變化、寒熱變遷而適當調整飲食結構。

常見寒熱食物

1. 常見寒性 涼性食物

綠豆、海帶、豆芽、茄子、苦瓜、青瓜、香蕉、梨、西瓜、甜瓜、冬瓜、茭白、馬蹄、柿子、奇異果、甘蔗、豬腸、鴨肉、鴨蛋等。

2. 常見溫性 熱性食品

辣椒、胡椒、咖喱、孜然、薑、蔥、蒜、韭菜、櫻桃、榴蓮、金桔、楊梅、荔枝、糯米、紫米、 高粱、羊肉、牛肉、烏雞肉、鹿肉、鵝蛋等。

患者可參考食材類別，調整飲食。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣