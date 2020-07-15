女醫生涉收病人手錶作報酬　前上司指不清楚收多少價值禮物須申報

▲ 威院內科及藥物治療專科前主管周振中醫生今午作供。

醫院管理局副顧問女醫生涉收取男病人1隻1.9萬元手錶，作為提供治療的誘因或報酬，醫生及病人分別被控公職人員接受及提供利益罪，案件今（15日）午於沙田裁判法院續審。女醫生前上司供稱，他並不清楚醫生收多少價值的禮物才須申報，假如醫生收到病人贈送的糖果或果籃等，「會自己分咗佢」，而毋須申報，他指這是約定俗成的做法。

被告雷頌恩（41歲），案發時為醫管局轄下威爾斯親王醫院內科及藥物治療部副顧問醫生，被控1項公職人員接受利益罪。案中另一被告為邱玉來（57歲），報稱公司東主，被控1項向公職人員提供利益罪。

雷被控於2016年12月26日至2017年10月3日期間的某日，在無合法權限或合理辯解下，從邱接受1隻價值1.9萬港元的手錶，作為她在威院向邱提供治療和意見的誘因或報酬；邱則被控在相同情況向雷提供手錶。

案件今午續審，醫管局新界東醫院聯網人力資源總經理梁家聖醫生繼續作供，被問到醫生收到心意卡應否填寫表格申報，梁認為毋須申報，因為心意卡並非利益，梁亦同意是否作出申報存灰色地帶。

威院內科及藥物治療專科前主管周振中供稱，案發時為雷於行政上的上司。周供稱，雷從沒有就收取手錶一事向他徵詢意見，周指若他知悉事件，基於兩人身分及禮物的價值，批准雷申請收取涉案手錶的機會近乎零。

辯方問及周有否閱讀過由醫管局發出有關利益申報的通告，周明言沒有閱畢全部內容。周指任職13年來所收過的利益申報表不超於5張，他並不清楚醫生收多少價值的禮物才須申報，假如醫生收到病人送的糖果或果籃等，「自己分咗佢」而不會作申報，周指這是約定俗成的做法，他亦覺得合適，若要須就此作出申報，做法反而荒謬，周認為收取這些禮物是人之常情。明續審。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂