【新冠肺炎】伊利沙伯醫院爆疫病房服務助理今初步確診　醫管局指與病房群組無關

▲ 今傍晚再有消息傳出，伊利沙伯醫院一名支援職系員工對病毒初步陽性。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，伊利沙伯醫院A6病房近日爆發小型群組感染，3名病人分別確診及初步確診，而在該病房工作的病人服務助理今（15日）傍晚亦驗出對病毒呈初步陽性，報稱居住於慈雲山地區，不過醫管局指，涉事員工在院內出現爆發其間正休假，故相信其感染與院內病房群組無關，亦未有證據顯示她於工作期間感染其他院內病人。

翻查記錄，伊利沙伯醫院A6病房首名確診病人於本月12日入院，翌日晚上確診後即被隔離，而第2位染疫病人於6月28日至本月12日入伊利沙伯醫院，其後轉往香港佛教醫院，而醫管局指，今初步確診的員工於本月10日至14日沒有回院工作，本月12日因上呼吸道感染徵狀，到伊利沙伯醫院急症室求診，當時病毒測試結果為陰性，該名員工於今日下午上班，並再次自願接受病毒測試，其結果為陽性。

醫管局續指，院方已跟進該病房餘下42名住院女病人，全部病人的鼻咽拭子樣本對病毒測試均呈陰性反應；亦繼續跟進和確診病人有接觸的醫護人員，包括醫生、護士、專職醫療人員、病人服務助理等，至今為62人提供病毒測試，30人結果呈陰性，其餘測試仍在處理中。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今於疫情記者會上指，已為A6病房的42名病人及相關62位職員作病毒檢測，目前32人正等待結果，其餘全陰性。

劉家獻又指，醫管局目前的新冠病毒檢測量已提升至每日4000至5000個，將會再加強對入院市民的篩查，尤其來自高風險地區人士，如居於護老院、慈雲山等。

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責任編輯：鄧凱文