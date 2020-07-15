【新冠肺炎】消息指伊利沙伯醫院再多一名支援職系員工初步確診　但估計與病房群組無關

▲ 今傍晚再有消息傳出，伊利沙伯醫院一名支援職系員工對病毒初步陽性。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，伊利沙伯醫院A6病房近日爆發小型群組感染，3名病人分別確診及初步確診，今（15日）傍晚再有消息傳出一名支援職系員工對病毒初步陽性。

消息指，該員工家住慈雲山，今日亦有上班，惟較早前一段時間無上班，估計與A6病房群組爆發無關，目前為初步確診，尚待最終病毒檢測結果。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今於疫情記者會上指，已為A6病房的42名病人及相關62位職員作病毒檢測，目前32人正等待結果，其餘全陰性。

劉家獻又指，醫管局目前的新冠病毒檢測量已提升至每日4000至5000個，將會再加強對入院市民的篩查，尤其來自高風險地區人士，如居於護老院、慈雲山等。

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責任編輯：鄧凱文