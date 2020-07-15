港府堅決反對香港自治法案　研究美方有否違反世貿規則

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，並簽署一項行政命令，終止香港的特殊待遇。港府今日（15日）發出嚴正聲明，強烈反對美國當局，將美國國會通過的所謂香港自治法案簽署成為美國法律，明言會全面配合中央政府將採取的反制措施，不容美方的霸權主義得逞。

政府發言人批評，美國政府做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干預，特區政府對此表示極度遺憾。

發言人又指，美方是出於自身政治考量，以人權、民主和自治作藉口，違反國際法推出措施，目的是借香港問題製造事端，打擊中國，而美方不斷破壞香港與中央在一國兩關係，以「支持港人」的政治口號去美化行為，是虛偽做法，令人氣憤，強調美方做法，勢必損害中美和港美之間的關係和共同利益，為美國企業和人民帶來極大損害。

另外，政府會仔細研究，美方的措施有否違反世貿規則，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港的利益，而法案及行政命令的措施，對香港的金融機構不具法律效力。發言人又指，特區在一國兩制下享單獨關稅區，是根據憲法及《基本法》賦予，獲世界貿易組織等多邊組織認可，並非個別國家施予或可以撤銷。

責任編輯：陳宛彤