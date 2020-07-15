【香港自治法案】兩辦發聲明譴責美方干預　港澳辦：中方將予以相應反制

▲ （經濟日報資料圖片）

國務院港澳辦及中聯辦發表聲明，強烈譴責美國正式簽署《香港自治法案》，表明中國政府將堅決予以相應反制。

港澳辦於聲明中表示，中央政府有權力、有責任，採取一切必要措施維護國家安全，指《港區國安法》符合「一國兩制」、基本法，既是維護國家統一和領土完整、保持香港長期繁榮穩定的需要，稱法例受到包括港人在內的全國人民的一致擁護和讚同，認為立法必要性、合法性、正當性，獲國際社會廣泛認同。

聲明又批評，香港事務純屬中國內政，美方一再以國內法方式插手香港事務，是對中國內政的粗暴干涉，也是對國際法和國際關係基本準則的肆意踐踏，充分暴露了其利用香港對內地進行滲透、顛覆活動，遏制中國發展的真實意圖。

港澳辦表明，任何「制裁」都動搖不了中央政府維護國家主權的堅定決心。強調港區國安法已經生效，必將得到嚴格執行。任何危害國家安全的行為和活動，無論有什麼外部勢力撐腰，都將依法受到懲治。

另外，中聯辦亦發聲明，指堅決反對和強烈譴責美方的「香港自治法案」，強調任何外部勢力的干涉，都不能阻擋中國維護國家主權安全和香港長期繁榮穩定的決心和信心。

聲明說，香港社會各界和廣大市民表達了對香港國安法的擁護和支持，期盼在法律的保護下，香港能結束持續一年的社會動盪，儘快重回正軌。美國的行為是對中國內政的粗暴干涉，及對包括香港同胞在內的14億中國人民共同意願的蠻橫褻瀆，是典型的強盜邏輯、霸淩行徑。多年來美國在香港獲利豐厚，所謂經濟制裁不會對香港構成任何實質影響，相反只會令其自身利益嚴重受損。

責任編輯：李淇