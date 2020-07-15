【口罩供應】Ex-ProShield成人口罩大貨到 將陸續送抵全港各大零售點
健康 20:41 2020/07/15
本港爆發第3波新冠肺炎疫情，口罩已成為市民出入的必須品。森川實業宣布，全新包裝的Ex-ProShield成人口罩30個裝將會於全港各區零售點出售，零售價劃一為$49。
據森川實業晚上在官方facebook指，PFE及BFE皆達致95%以上的Ex-ProShield成人口罩30個裝（非獨立包裝），將於全港各區零售點出售，當中包括：
九龍區
深水埗
- 富華西藥 深水埗桂林街141號
- 健怡藥房 深水埗青山道302號地下
- 康健西藥房 深水埗長沙灣道244號地下
- 富明西藥房(青山道) 深水埗青山道308號地下
- 富明西藥房(汝州街) 深水埗汝州街265-267號地下A舖
旺角
- 行李部 旺角登打士街家樂坊2307室
- 仁泰藥房 旺角太子道西104號地下
- 高登大藥房 旺角太子道西108-118康齡大廈C1-C3鋪
- 恒誠大藥房 旺角水渠道3-13號長寧大廈C&D鋪(SHOP2)
大角咀
- 藥皇 大角咀港灣豪庭廣場地下39號舖
佐敦
- 安美藥粧百貨 佐敦彌敦道立信大廈地下1號舖
- 香港華特藥業 佐敦庇利金街14-20號5號鋪
紅磡
- 忠信葯房 紅磡蕪湖街36號地下
土瓜灣
- 信德中西藥房 土瓜灣馬頭圍道276-276A號地下
- 信興藥房 土瓜灣馬頭圍道378號地下
- 全家福 土瓜灣馬頭圍道404號地下
- 信昌中西藥房 土瓜灣馬頭圍道438號地下
- 嘉福(藝林)中西藥行 土瓜灣土瓜灣道78A定安大廈地下1號舖
九龍城
- 潮州藥房(香港) 九龍城衙前圍道47號地下A鋪
啟德
- 嘉福(啟晴)中西大藥行 九龍城啟晴邨商場地下A011號舖
慈雲山
- 慈安參茸中西藥行 慈雲山毓華街30號E1地舖
黃大仙
- 仁泰中西藥行 黃大仙啟德花園商場1樓1及2號舖
- 興盛中西藥房 黃大仙竹園廣場一樓S119號商鋪
牛頭角
- 萬藥坊中西大藥房 牛頭角道15-19號嘉和園地下48A號舖
- 二友參茸中西藥行 牛頭角安基苑商場19-20號地下
觀塘
- 曉麗藥行 觀塘曉光街曉麗苑曉麗商場231號舖
- 德安中西藥行 觀塘順利邨利溢樓3樓商場E3舖
油塘
- 萬藥坊中西大藥房 油塘鯉魚門廣埸地下5號鋪
將軍澳
- 嘉華藥房 將軍澳連理街商場146號鋪
- 東城藥房 將軍澳坑口東港城215號舖
- 樂誠藥業(將軍澳旗艦店) 將軍澳至善街3號Savannah地下03鋪
新界區
上水
- 友信日韓藥粧 上水彩園商場地下G6號舖
大埔
- 兆安中西藥行 大埔運頭塘邨商場2號鋪
- 仁泰中西藥行 大埔廣福邨商場P205號鋪
- 冠華西藥房 大埔大元邨街市412號及416號鋪
- 藥皇 大埔新達廣場A067舖
- 漢興中西大藥房 大埔超級城A區地下5-8號舖
沙田
- 富明西藥房 大圍大圍道54-58號麗明樓地下A鋪
- 聯誠大藥房 石門京瑞廣場2期G15號地鋪
- 天達中西藥行 火炭駿景街1號駿景商場G34-35舖
- 成豐海味參茸中西大藥行 沙田廣源邨商場第二座13號地下
元朗
- 奧斯卡大藥房 元朗錦田公路錦田中心戲院地下C,D鋪康美化妝城藥房 元朗阜財街69號及71號地下
- 聯合藥房 元朗教育路9-13號興發大廈5號地下
- 樂誠大藥房 元朗俊賢坊18號權益大廈14號地舖
- 永成蔘茸藥行 元朗西堤街2號恆暉大廈2號舖
- 龍豐Mall 元朗裕景坊8號同益大廈地下2及3號舖
- 天晴藥業 元朗青山公路206-216號華昌樓A座地下
屯門
- 遠東中西藥妝 屯門寶田商場1樓106號鋪
- 萬昌大藥行 屯門大興邨商場2樓36號舖
- 康福西藥行 屯門石排頭路翠林花園6號地鋪
- 啟鋒中西藥房 屯門湖翠路138號啟豐商場地下59C號
- 良景藥房 屯門良景商場良景市集地下100號舖
- 東亞中西藥房 屯門置樂花園商場1-4號地下
- 莊臣藥房 屯門友愛邨愛定商場 S區1樓S-101號舖
葵涌
- 遠東藥行 梨木樹邨街市63-64號舖
- 陳萬昌中西葯房 葵涌石蔭路105號地下
荃灣
- 富城中西大藥房 荃灣東亞花園商場地下A113-A118B舖
- 森田藥房 荃灣千色匯II,G/F, G3-4舖
- 南洋中西藥行 荃灣協和廣場16號,17號舖(大屋街)
- 晴諾藥房 荃灣沙咀道273號地下
- 荃心日韓藥房 荃灣眾安街47號地下
港島區
灣仔
- 富明西藥房 灣仔灣仔道77-83號地下2號舖
銅鑼灣
- 藥匯 銅鑼灣駱克道527號地下
北角
- 富泰藥房 北角北角道11-13號鴻日大廈地下2號舖
- 1+1店 北角堡壘街21-23號A1鋪
鰂魚涌
- 千島藥房 鰂魚涌英皇道997號老利大廈地下I舖
柴灣
- 萬昌堂中西藥行 柴灣興華(一)邨興華廣場一樓112號
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責任編輯:羅嘉欣