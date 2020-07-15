【口罩供應】Ex-ProShield成人口罩大貨到　將陸續送抵全港各大零售點

▲ 森川實業宣布，全新包裝的Ex-ProShield成人口罩30個裝將會於全港各區零售點出售。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，口罩已成為市民出入的必須品。森川實業宣布，全新包裝的Ex-ProShield成人口罩30個裝將會於全港各區零售點出售，零售價劃一為$49。

據森川實業晚上在官方facebook指，PFE及BFE皆達致95%以上的Ex-ProShield成人口罩30個裝（非獨立包裝），將於全港各區零售點出售，當中包括：

九龍區

深水埗

富華西藥 深水埗桂林街141號

健怡藥房 深水埗青山道302號地下

康健西藥房 深水埗長沙灣道244號地下

富明西藥房(青山道) 深水埗青山道308號地下

富明西藥房(汝州街) 深水埗汝州街265-267號地下A舖

旺角

行李部 旺角登打士街家樂坊2307室

仁泰藥房 旺角太子道西104號地下

高登大藥房 旺角太子道西108-118康齡大廈C1-C3鋪

恒誠大藥房 旺角水渠道3-13號長寧大廈C&D鋪(SHOP2)

大角咀

藥皇 大角咀港灣豪庭廣場地下39號舖

佐敦

安美藥粧百貨 佐敦彌敦道立信大廈地下1號舖

香港華特藥業 佐敦庇利金街14-20號5號鋪

紅磡

忠信葯房 紅磡蕪湖街36號地下

土瓜灣

信德中西藥房 土瓜灣馬頭圍道276-276A號地下

信興藥房 土瓜灣馬頭圍道378號地下

全家福 土瓜灣馬頭圍道404號地下

信昌中西藥房 土瓜灣馬頭圍道438號地下

嘉福(藝林)中西藥行 土瓜灣土瓜灣道78A定安大廈地下1號舖

九龍城

潮州藥房(香港) 九龍城衙前圍道47號地下A鋪

啟德

嘉福(啟晴)中西大藥行 九龍城啟晴邨商場地下A011號舖

慈雲山

慈安參茸中西藥行 慈雲山毓華街30號E1地舖

黃大仙

仁泰中西藥行 黃大仙啟德花園商場1樓1及2號舖

興盛中西藥房 黃大仙竹園廣場一樓S119號商鋪

牛頭角

萬藥坊中西大藥房 牛頭角道15-19號嘉和園地下48A號舖

二友參茸中西藥行 牛頭角安基苑商場19-20號地下

觀塘

曉麗藥行 觀塘曉光街曉麗苑曉麗商場231號舖

德安中西藥行 觀塘順利邨利溢樓3樓商場E3舖

油塘

萬藥坊中西大藥房 油塘鯉魚門廣埸地下5號鋪

將軍澳

嘉華藥房 將軍澳連理街商場146號鋪

東城藥房 將軍澳坑口東港城215號舖

樂誠藥業(將軍澳旗艦店) 將軍澳至善街3號Savannah地下03鋪

新界區

上水

友信日韓藥粧 上水彩園商場地下G6號舖

大埔

兆安中西藥行 大埔運頭塘邨商場2號鋪

仁泰中西藥行 大埔廣福邨商場P205號鋪

冠華西藥房 大埔大元邨街市412號及416號鋪

藥皇 大埔新達廣場A067舖

漢興中西大藥房 大埔超級城A區地下5-8號舖

沙田

富明西藥房 大圍大圍道54-58號麗明樓地下A鋪

聯誠大藥房 石門京瑞廣場2期G15號地鋪

天達中西藥行 火炭駿景街1號駿景商場G34-35舖

成豐海味參茸中西大藥行 沙田廣源邨商場第二座13號地下

元朗

奧斯卡大藥房 元朗錦田公路錦田中心戲院地下C,D鋪康美化妝城藥房 元朗阜財街69號及71號地下

聯合藥房 元朗教育路9-13號興發大廈5號地下

樂誠大藥房 元朗俊賢坊18號權益大廈14號地舖

永成蔘茸藥行 元朗西堤街2號恆暉大廈2號舖

龍豐Mall 元朗裕景坊8號同益大廈地下2及3號舖

天晴藥業 元朗青山公路206-216號華昌樓A座地下

屯門

遠東中西藥妝 屯門寶田商場1樓106號鋪

萬昌大藥行 屯門大興邨商場2樓36號舖

康福西藥行 屯門石排頭路翠林花園6號地鋪

啟鋒中西藥房 屯門湖翠路138號啟豐商場地下59C號

良景藥房 屯門良景商場良景市集地下100號舖

東亞中西藥房 屯門置樂花園商場1-4號地下

莊臣藥房 屯門友愛邨愛定商場 S區1樓S-101號舖

葵涌

遠東藥行 梨木樹邨街市63-64號舖

陳萬昌中西葯房 葵涌石蔭路105號地下

荃灣

富城中西大藥房 荃灣東亞花園商場地下A113-A118B舖

森田藥房 荃灣千色匯II,G/F, G3-4舖

南洋中西藥行 荃灣協和廣場16號,17號舖(大屋街)

晴諾藥房 荃灣沙咀道273號地下

荃心日韓藥房 荃灣眾安街47號地下

港島區

灣仔

富明西藥房 灣仔灣仔道77-83號地下2號舖

銅鑼灣

藥匯 銅鑼灣駱克道527號地下

北角

富泰藥房 北角北角道11-13號鴻日大廈地下2號舖

1+1店 北角堡壘街21-23號A1鋪

鰂魚涌

千島藥房 鰂魚涌英皇道997號老利大廈地下I舖

柴灣

萬昌堂中西藥行 柴灣興華(一)邨興華廣場一樓112號

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責任編輯:羅嘉欣