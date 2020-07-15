林鄭月娥︰未來兩年工作主題是撥亂反正和正本清源

▲ 林鄭月娥稱，香港眼下的挑戰是自7月初突然暴發的新一波疫情。（新華社圖片）

行政長官林鄭月娥接受新華社專訪時表示，經歷過這一年後，發現香港社會對「一國兩制」的認識需加深，因此未來兩年工作的主題，就是撥亂反正和正本清源。

談及「港區國安法」，林鄭月娥表示，中央從國家層面為香港特區維護國家安全進行立法，非常及時及必要。她強調，港區國安法確定「一個國家」的底，具有維護國家安全的作用，也讓港人準確理解「一國兩制」的原則和意義，更為香港帶來穩定局面。

林鄭指，美國的政府和國會完全不尊重國際關係基本準則，應該受到譴責。她又強調不擔心美國的所謂制裁，「一段時間過後，無論是海外投資者還是香港市民，都會發現現在的擔憂沒有必要。」

對於走上街頭的部分激進年輕人，林鄭表示，「過分強調自己的看法和利益，不是一個理性社會所應該見到。」她指，每個人都有不同的利益和看法，但首先需要以最大的公眾利益為依歸，同時要以理性的方式進行討論。

林鄭月娥續指，香港眼下的挑戰是自7月初突然暴發的新一波疫情。但認為，未來只要疫情能夠穩定下來，人流、物流和資金流能重新啟動，香港的機遇仍然很多，包括粵港澳大灣區、「一帶一路」以及此前與東盟打好的基礎。

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責任編︰林曉君