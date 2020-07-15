  • 30°C
香港時間 : 2020715日 (三) 21:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

林鄭月娥︰未來兩年工作主題是撥亂反正和正本清源

政治 21:09 2020/07/15

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

林鄭月娥稱，香港眼下的挑戰是自7月初突然暴發的新一波疫情。（新華社圖片）

行政長官林鄭月娥接受新華社專訪時表示，經歷過這一年後，發現香港社會對「一國兩制」的認識需加深，因此未來兩年工作的主題，就是撥亂反正和正本清源。

談及「港區國安法」，林鄭月娥表示，中央從國家層面為香港特區維護國家安全進行立法，非常及時及必要。她強調，港區國安法確定「一個國家」的底，具有維護國家安全的作用，也讓港人準確理解「一國兩制」的原則和意義，更為香港帶來穩定局面。 

林鄭指，美國的政府和國會完全不尊重國際關係基本準則，應該受到譴責。她又強調不擔心美國的所謂制裁，「一段時間過後，無論是海外投資者還是香港市民，都會發現現在的擔憂沒有必要。」 

對於走上街頭的部分激進年輕人，林鄭表示，「過分強調自己的看法和利益，不是一個理性社會所應該見到。」她指，每個人都有不同的利益和看法，但首先需要以最大的公眾利益為依歸，同時要以理性的方式進行討論。

林鄭月娥續指，香港眼下的挑戰是自7月初突然暴發的新一波疫情。但認為，未來只要疫情能夠穩定下來，人流、物流和資金流能重新啟動，香港的機遇仍然很多，包括粵港澳大灣區、「一帶一路」以及此前與東盟打好的基礎。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編︰林曉君

相關文章

【香港自治法案】兩辦發聲明譴責美方干預　港澳辦：中方將予以相應反制
今日 20:18
【香港自治法案】兩辦發聲明譴責美方干預　港澳辦：中方將予以相應反制
【港區國安法】嫌疑人在內地被扣能否聘用香港律師？　鄭若驊：須按內地法律規定
今日 17:16
【港區國安法】嫌疑人在內地被扣能否聘用香港律師？　鄭若驊：須按內地法律規定
【港區國安法】蓬佩奧 : 對港府指民主派初選涉違法「嚴重關切」
今日 01:42
【港區國安法】蓬佩奧 : 對港府指民主派初選涉違法「嚴重關切」
港區國安法 政治 林鄭月娥

最高瀏覽

【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係
13:58 2020/07/14
【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約50宗確診及初步確診個案
今日 13:46
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約50宗確診及初步確診個案
【新冠肺炎】深喉唾液測試準確度較高　一文睇9間醫療機構檢測收費及時間
18:00 2020/07/14
【新冠肺炎】深喉唾液測試準確度較高　一文睇9間醫療機構檢測收費及時間