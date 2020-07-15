【新冠肺炎】疫症重災區　領展：近期持續為慈雲山中心及街巿進行清潔消毒

▲ 慈雲山中心在今日傍晚，商場人流稀少，領展近日均有持續為商場進行噴霧消毒。 （程志遠攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，其中慈雲山為疫症重災區之一，不少確診患者曾往區內慈雲山中心及街市，責任管理該兩處所的領展表示，自上周末起，除恆常凊潔及消毒外，已採取了一系列額外清潔及消毒工作，以保障訪客安全，包括：



本周日（12日）深夜起在慈雲山中心通宵全場噴霧消毒；之前領展慈雲山街市之承辦商亦於上周六（7月11日）深夜起在街市進行全場噴霧消毒。

本周一（13日）從衞生防護中心收到深喉唾液樣本收集瓶、指示及相關通知分派予商場及街市商戶、承辦商及員工，其後收集交回衞生防護中心，以便盡快檢測。

今早（15日），慈雲山中心安排的承辦商開始消毒公衆空調系統過濾網，並加強空調系統送入鮮風，以保持商場空氣流通。另自‪今晚起，空調系統會連續48小時不停送入鮮風，為全場換氣。

‪本周五（17日）深夜起，慈雲山中心亦會再次進行全場霧化消毒。

而確診患者曾到訪的街市及食肆亦已作出深層清潔，領展指食肆現已暫停營業，而進入街市的所有人士亦必須戴上口罩及先量度體溫。另外，慈雲山中心本周起已額外增聘清潔員工，場內公共地方主要設施每兩小時以1：49漂白水抹洗消毒。慈雲山中心場內有24小時居民通道，在商場霧化消毒至通道範圍期間，通道會暫時關閉。

民建聯指，九龍東團隊明日將到領展總部請願，要求領展盡快安排慈雲山中心全面停業，並進行徹底消毒，避免疫症在慈雲山中心以至整個慈雲山區進一步爆發。

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責任編輯：楊玉珠