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【禁止堂食】允食客入店等外賣遭食環警告　港商慨歎在香港做好事好難

社會 22:02 2020/07/15

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃傑龍在計劃實施前，正嘗試客人自行包裝外賣會否做成不便。（陳梓蔚攝）

港府禁止食肆晚市堂食一周。敘福樓 （01978） 主席兼行政總裁黃傑龍早前表示，擔心將製造大量塑膠垃圾，以及憂慮若出現大量人群排隊等外賣的風險，決定全綫38間分店嘗試推行全新外賣方式，安排客人進入餐廳一人一檯安坐點選食品並等候外賣。

黃傑龍指自攜餐盒則如同日常堂食一樣，亦一樣會以堂食的餐具送上枱面，客人可慢慢將所有食物放入餐盒，之後再離開，黃傑龍希望此舉能在環保之餘，減少員工接觸客人的餐具，加強衞生和客人的信心。然而，有關做法推行不足4小時，已被食環署禁止，黃傑龍的計劃宣告中止。

黃傑龍今日晚上約9時在Facebook發帖指，收到食環署通知，表示經過諮詢律政司，晚上6時後容許客人進入餐廳等候外賣屬犯法，員工6時後在餐廳用膳亦屬犯法。

黃傑龍又表示自己作為一名小商人，經據理力爭後失敗，唯有宣布即時取消相關安排，希望公眾見諒。他更慨歎，

今日喺香港想做些事係好難，一心想增加社交距離等人舒服啲等外賣，希望可以減少塑膠垃圾跌入堆填區，都失敗。
 

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記者：陳梓蔚

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