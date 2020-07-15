【新冠肺炎】晚市禁堂食首日實施　餐廳東主少損3至5成生意

▲ 有食肆門外企滿等外賣的市民。 (陳靜儀攝)

為加強防疫工作，政府強制所有食肆由傍晚6時至翌日早上5時不准堂食，只准外賣，新措施昨起實施，為期7日。多間專攻晚市的食肆如火鍋店昨均暫停營業，部分仍營業的食肆則推出外賣優惠救亡。記者昨日傍晚時分到中環一帶視察，有近3成的店舖在原定營業時間，都未有開門營業；由於酒吧不能營業，中環蘭桂坊顯得死氣沉沉，仍有營業食肆亦相對冷清，店員員工比客人更多。

▲ 部分食肆未有開門營業。(陳靜儀攝)

在中環永和街經營小菜菜館的吳先生表示，新措施下晚市生意減少約3成，又指近期整體生意都受影響，午市時附近上班族已減少外出用膳，晚市生意減少亦不太意外，「無辦法，有疫情怪得邊個。」未來一周餐館亦會推出外賣自取優惠，例如買套餐送飲品。

茶餐廳負責人劉先生亦稱，整體生意亦因疫情轉差，現時少了晚市更是少了4至5成生意，加上近日出現「茶餐廳群組」多宗確診個案，令客人有所忌憚。他指有熟客寧願「搵網上平台食外賣都唔想堂食」，本來他的餐廳未設外賣服務，現時都會視乎情況叫員工送外賣，「最多咪加錢」。

▲ 茶餐廳負責人劉先生稱晚市少了4至5成生意。(蘇文軒攝)

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記者：蘇文軒

