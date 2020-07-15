【新冠肺炎】港大學生確診　城大浸大亦有教職員確診

▲ 本港新冠肺炎疫情嚴峻，多間大學近日相繼有學生或教職員確診。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多間大學近日相繼有學生或教職員確診。香港大學學生會指一名曾於7月3日到訪校園的學生，於昨日（14日）確診；城市大學接獲通報一名實驗室員工今日（15日）證實確診，浸會大學今日亦得悉一名在教學及行政大樓10樓工作的教職員確診。

港大學生會今日晚上在社會平台發帖表示，有學生於昨日確診感染新冠肺炎，該名學生曾於7月3日到訪智華館、何世光夫人體育中心及學生會大樓店鋪U-Sweet小食皇。於該名學生懷疑確診期間，校方已為智華館及何世光夫人體育中心進行全面清潔及消毒。該會接獲通知後，已立即聯絡相關部門，為學生會大樓安排全面清潔及消毒。

港大校方亦在網頁發通告，證實今日接獲一名港大學生確診，該名學生自昨日起出現病徵，其後於今日證實確診。校方指，該名確診學生對上一次回校為7月3日，校方正在聯絡曾接觸該確診學生的同學，並提供建議，校方另已在受影響區域加強消毒清潔。

城大今晚上發出緊急事故應變小組通告，指今日接獲通報，一名實驗室員工今日證實感染新型冠狀病毒病，目前在家居準備送院接受治療。該名員工獲悉自己曾到訪一個受感染群組後，未有出現病徵，已即時通報所屬部門，及馬上獲安排在家工作，等候化驗結果，直至今日證實感染。

城大指，該名員工對上一次回校工作日期為7月8日上午，大學已根據衞生防護中心的指引，全面消毒及清洗校園相關範圍，相關部門已聯絡受影響的同事及學生，並安排他們在家工作及上課。校方稱，因應疫情發展，大學已於7月12日宣布，各部門主管可彈性安排員工由7月13日起一周在家工作；各部門主管亦應根據設施管理處於2月10日發出的相關電郵制定適當工作安排。

此外，浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲今日（15日）向師生發電郵，確認一名於教學及行政大樓（AAB）10樓工作的教職員確診，自該名教職員一名家庭成員確診後，已於本月13日接受強制隔離，期間沒有回校。

校方稱在接獲通報當日，已採取多項防疫措施，包括安排曾與該確診職員有密切接觸的7名職員，即時安排在家工作，經過新冠肺炎檢測後，全部結果呈陰性；校方亦已為確診職員曾到訪的辦公室、升降機及大堂等地方進行消毒，並消毒相關冷氣機過濾網。

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記者：馮琪雅