民主派初選變天　「抗爭派」奪六成選票取代大黨地位？

▲ 「抗爭派」舉行記者會回應民主派初選結果。

立法會民主派初選告一段落，埋單計數，來自傳統政黨以外的「抗爭派」參選人，於5個直選選區得票率為57.4%，壓倒民主黨和公民黨等大黨的42.6%。記得2016年立法會新界東補選，本土派僅取得整個泛民光譜的27%。由此可見，4年後的今日，這股力量已經壓倒了民主派。

其實所謂「抗爭派」，是自來本土、自決等泛民陣營中較激進的政治光譜。2016年新界東補選，當時代表參選的本土民主前線梁天琦稱，本土派已經和民主派和建制派「三分天下」；經過反修例一役，2020年泛民新界東初選後，「抗爭派」於今日（15日）共同聲明中，更形容自己已成為了「主流」。

到底「抗爭派」是否真的已成「主流」？根據泛民初選結果，5區直選總票數近61萬，抗爭派佔57.4%、民主派佔42.6%；新界東直選，總票數16萬多，抗爭派佔53.0%，民主派佔47.0%。

有政界中人指，9月立法會選舉後，「抗爭派」能否反客為主，同樣成為議會內民主派的主流，仍存在很大的未知之數。因為，這批初選勝出者支持以否決財政預算案的手段，來癱瘓政府運作，以達到「五大訴求」，令他們被選舉主任DQ的機會大增。雖然，他們已做好被DQ的準備，因此已有欽點Plan B的計劃，但Plan B人選是基於認同其政治主張，才會獲得點名代為參選，因此，選舉主任會否放生Plan B，也是政圈焦點。

但有泛民中人指，今次初選主要以電子票為主，不利中、老年支持者較多的傳統政黨，所以初選結果，多少低估了傳統政黨的實力。