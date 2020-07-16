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【愛心狗主】東張女神李旻芳願為愛犬延造人大計　不計勞苦揹14歲愛犬上落樓梯

娛樂 10:05 2020/07/16

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東張女神李旻芳願為愛犬延造人大計，不計勞苦親揹14歲愛犬上落樓梯。

TVB《東張西望》主播李旻芳是愛狗之人，家中養有兩隻年邁的金毛尋回犬BB與MuiMui。在去年結婚的李旻芳曾表示，會為了兩隻愛犬，與丈夫黃耀英決定延後生育大計。昨晚（7月15日），她貼出一張照片，見李旻芳揹著體型接近跟她一樣但行動不便的愛犬徒步走上樓梯，她並寫：「只要我仲行得走得！我會一直帶住你哋同我一齊行！」

李旻芳視愛犬為家人，去年她與黃耀英結婚時，雖然愛犬因年紀大未能出席婚禮，但二人特地製作印有愛犬的相框作拍照道具，讓牠們未有在其人生大日子中缺席。

【東張西望】迎接4000集利穎怡難忘採訪狗肉節　李旻芳黃耀英由情侶成夫婦

老公黃耀英同樣是愛狗之人。（Facebook圖片）

李旻芳昨日在Facebook分享了一張照片，見身型瘦削的李旻芳以背帶揹著體型接近跟她一樣的愛犬爬上樓梯，手上還拿著一袋日用品，李旻芳留言謂：

我家狗狗今年14歲喇！雖然行動開始不便，腳仔有時會唔夠力，只係上落樓梯有時要我幫下手，但係都好慶幸年紀咁大仲行得走得！仲係好為食好好胃口！

而家愈老愈痴人！哈哈！無論你喺邊都要捐窿捐罅直至身體可以掂住人先安心！好鬼可愛！

只要我仲行得走得！我會一直帶住你哋同我一齊行！你哋要加油啊！

【東張有喜】李旻芳黃耀英紋上婚戒定終身　愛妻號承諾：每年都會送驚喜【有片】

被揹著的愛犬露出幸福笑容。（Facebook圖片）

許多網民大讚李旻芳的窩心舉動，她亦有逐一回覆網民，透露此行是回「娘家」，所以才要爬樓梯。

她又指，只希望愛犬們無病無痛，揹牠們上落樓梯當作做運動就好。

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李旻芳指願為愛犬延遲生育大計。（Facebook圖片）

之前，新婚不久的李旻芳曾經貼出一張扮懷孕的照片，當時她表示，為了照顧兩頭年邁的愛犬，願意把生育計劃延期，身體力行屢行照顧寵物一生的責任。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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