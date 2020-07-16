【口罩令】大叔大媽無視口罩令車廂拉下口罩飲食　目擊乘客斥：當正地鐵係餐廳

▲ 大叔大媽無視口罩令，港鐵車廂拉下口罩飲食。

政府昨日（15日）起強制所有公共交通工具乘客佩戴口罩，違者可罰5,000元，惟有乘客無視口罩令，有網民分享，一對大叔大媽在港鐵車廂拉下口罩兼進食，大批網民直斥自私，是在播毒。

一名網民在facebook群組「唔戴口罩舉報區●武漢肺炎情報分享交流」發帖稱，

一男一女除罩飲飲食食，當正地鐵係餐廳

口罩掛係下巴，口罩幫你擋到病毒，你都中毒招。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥自私，是在播毒!有網民炮轟該對大叔大媽離譜，無視口罩令；有網民稱應通知車長及報警，應對該對大叔大媽罰款，才會有阻嚇作用。

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行政長官林鄭月娥晚上(13日)宣布，行會將通過新法例，規定所有乘坐公共交通的人士，包括於港鐵付費區內，也必須戴口罩，否則法例賦權司機可拒絕乘客登車，違例者最高可被罰款5000元，生效日期是本周三(15日)凌晨零時。

根據《香港鐵路附例》第27條，乘客不得在已付車費區域內進食，處罰為2千港元。附例中又提到將垃圾拋在鐵路處所，最高及罰款5千港元及監禁6個月。

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責任編輯：羅嘉欣